Человек, влюблённый в жизнь. Анатолий Длусский, актер, музыкант, телеведущий в программе «УТРО»

Осенью творится как-то по-особенному?

Анатолий Длусский, актер, музыкант, телеведущий:

Осень где-то помогает творить. Ведь в ней есть такая красота, такое ощущение мира. Некое очарование, богатство. И самое главное - есть какая-то такая тонкая-тонкая нить: ощущение, когда жалко, что это уходит. Что вот оно - есть, и моментально ушло. Потому этим надо наслаждаться. Радоваться.

Вы в первую очередь себя ощущаете как актер театра или кино, либо как бард?

Анатолий Длусский, актер, музыкант, телеведущий:

Я по профессии актер. Но я начал сочинять пени. Музыку и стихи. Затем я написал детскую книгу. Сейчас заканчиваю писать сборник стихов. Но, думаю, главное, как можно меня назвать - влюблённым в эту жизнь. Я влюблённый!

Творчество Александра Сергеевича Пушкина тесной нитью проходит через Ваше творчество. Расскажите об этом.

Анатолий Длусский, актер, музыкант, телеведущий:

Во-первых, я был на него похож. Я мечтал его сыграть. Даже писался сценарий многосерийного фильма «Распался Советский союз», когда я в театре играл Пушкина. Я написал песню «Буря мглою небо кроет». Я снял клип, где играю и Пушкина, и самого себя.