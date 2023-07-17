Группа «На-На» выпустила первый альбом за 20 лет! Пообщались с артистами о творческих планах

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – группа «На-На». Ольга Бурлакова, ведущая:

Пытались ли вы подсчитать, который уже у вас «Славянский базар» по счету? «Славянский базар» – самое главное музыкальное событие лета, которое невозможно пропустить

Владимир Политов, участник группы «На-На»:

31-й или 32-й.

Вячеслав Жеребкин, участник группы «На-На»:

Действительно мы с практически самого начала образования этого прекрасного фестиваля с удовольствием каждый год приезжаем и ждем его. Это действительно праздник, фестиваль растет, развивается. Он красивый, стал более динамичный, потрясающий свет, звук, оформление современное. В общем, это кайф – участвовать в фестивале.

Михаил Игонин, участник группы «На-На»:

«Славянский базар» – самое главное музыкальное событие лета, которое невозможно пропустить. Вячеслав Жеребкин:

Это праздник действительно не только для телезрителей, для зрителей, которые приходят на концерты. Но это праздник для артистов, когда мы встречаемся со всеми друзьями, так здорово. Это счастье, побывать здесь. Александр Меженный, ведущий:

Так хочется крикнуть: все «На-На», «Славянский базар». Парни, скажите, какая песня из вашего репертуара вам за все это время наиболее симпатична? «На-На» выпустила альбом впервые за 20 лет

Владимир Политов:

Нам симпатичны сейчас все песни, которые вошли в наш новый альбом. Вячеслав Жеребкин:

Совершенно недавно, буквально месяц назад, вышел наш новый альбом, он называется «По накатанной». Его можно найти на всех цифровых площадках и на нашем официальном сайте. Песни там действительно сделаны с душой, с любовью. Мы настолько тщательно подходим к аранжировкам, к инструментам, какие будут звучать, к вокалу. Это прям наше детище. Каждая песня – это как ребенок. Александр Меженный:

А какой это по счету альбом? Владимир Политов:

Это первый альбом за 20 лет! Михаил Игонин:

Последний альбом выходил в прошлом веке, чтобы вы понимали. Ольга Бурлакова:

Как хорошо, когда артисты приезжают на «Славянский базар», и для них это в первую очередь дружба народов, развлечения, отдых, а уже потом работа. Давайте все-таки про отдых в полной мере, помимо концертов. На что еще хватает времени, прогуляться ли по улицам хватает времени? Покушать вкусной белорусской еды? «Возможно, мы приедем осенью». Что участникам группы нравится в Беларуси?

Вячеслав Жеребкин:

Мы вчера прогулялись по Городу мастеров, посмотрели. Там есть такие интересные изделия ручной работы – класс! И покушали, зашли в прекрасный ресторан. Так вкусно! Но это только здесь, в Беларуси, действительно. Настоящие продукты. Мы, кстати, сюда приезжаем, покупаем у вас колбасу и везем домой. Я привез маме, мама говорит: сынок, а что, в этой колбасе мясо даже есть? Я говорю: мам, это белорусское. Действительно белорусские продукты мировой известности, и в Москве много стало появляться магазинов «Белорусские продукты». Это самые популярные магазины. Ольга Бурлакова:

Я надеюсь, еще удается потусить, тем более на пресс-конференции мы слышали, что кто-то

собирался немножечко отжечь. Вячеслав Жеребкин:

Отжечь мы любим, это всегда, если есть время.