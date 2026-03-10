Как кризис на Ближнем Востоке формирует цены на бензин и что ждать белорусам?

Андрей Лазуткин, политолог: Чтобы обвалить мировой рынок нефти, надо контролировать всего 33 километра. Это ширина Ормузского пролива в самом узком месте. Как агрессия против Ирана стала ахиллесовой пятой Польши, Германии и Литвы и почему у соседей топливо дорожает с опережением – расскажем в «Занимательной политологии».

В Польше подорожание вызвало бурю негодования. Вот поляк сравнивает цену на бензин утром и вечером. Цифры менялись в течение суток. Есть целые каналы, где пользователи ходят и ищут заправки с топливом дешевле, хоть на пару грошей. Этот пользователь пытается сопоставить оптовые закупки и розничные цены. А вот сюжет польского ТВ, где хотят разобраться, почему бензин стоит по-разному в разных воеводствах. Но ответа нет, мол, это все рынок.

Бензин АИ-95 в Беларуси стоит 2 рубля 60 копеек, как и дизель. Конфликт на Ближнем Востоке на нас никак не отразился. Но и до конфликта бензин в Беларуси стоил примерно в 2,5 раза дешевле, чем в Польше. Сверх этого уже после начала войны с Ираном стоимость топлива у поляков резко выросла еще примерно на злотый. Это как если бы вчера литр бензина у нас стоил 4 рубля 80 копеек, а назавтра подорожал еще на 80 копеек.

Выше цены только в Германии. Вот ТікТок украинца, где он рассказывает, что 80 литров дизеля стоит 160 евро. Но это не предел. В среднем по Германии топливо в три раза дороже, чем в Беларуси. Почему же у нас цены не растут?

Мировая цена на нефть одинаковая для всех, но мы покупаем российскую нефть. Она под санкциями, и поэтому мы не зависим от польского и литовского рынка и роста спроса там. Беларусь больше не продает в ЕС бензин из-за санкций, и западным соседям остается только ехать к нам заливать баки. Что они и делают. Вот и весь польский уровень жизни. В Беларуси цена бензина, даже с учетом войны, будет примерно как в России. Причин несколько.

Во-первых, мы качаем нефть по трубе, а не возим танкерами. То есть у нас никогда не будет дефицита. Во-вторых, нет посредников. Мы покупаем напрямую, а Европа закупает ту же российскую нефть, но которая идет реэкспортом, где посредник делает 20 % наценки. В-третьих, у нас свои НПЗ, которые отпускают топливо, и поэтому цена одинаковая на всех белорусских заправках. А вот в Литве, Латвии и Польше нет ни первого, ни второго, ни третьего.