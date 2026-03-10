Привести дороги в порядок после зимы – в Беларуси начали работу асфальтобетонные заводы

Зимние морозы оставили след на белорусских дорогах. Поэтому с наступлением тепла дорожные службы приступили к ремонту, выполняя поручение главы государства о наведении порядка на проезжей части после зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На западе страны дневные температуры уже позволяют полным ходом включиться в процесс. Сегодня в Гродненской области начали работать первые асфальтобетонные заводы. И обновление транспортных артерий в буквальном смысле закипело. Репортаж наших корреспондентов.

Большими прямоугольниками, или, как называют дорожники, «картами», на проезжую часть укладывают горячий асфальтобетон. Ровное полотно вместо ям и выбоин. Здесь один из самых загруженных участков Гродно – объездная дорога. По ней ездят не только легковушки, но и крупногабаритный транспорт. То есть нагрузка на полотно и без того высокая, плюс недавние трескучие морозы крепко ударили по состоянию дороги.

Проезжая часть из-за ям стала небезопасна для проезда. Поврежденные участки дорожники срезают фрезой, проливают битумной эмульсией и заполняют асфальтобетонной смесью. При этом движение транспорта не перекрыли полностью, только на одной полосе. Все же дорога значима для города.

Андрей Кузнецов, мастер дорожно-мостового участка предприятия «Ремстройавтодор»:

Работы очень много, зима у нас была очень суровая, очень много снега. Большие морозы, и потом резкое потепление, все это тает. Движение на улицах идет, проблемные участки разбиваются моментально, буквально за ночь ямы вырастают. Стараемся устранять все в кратчайшие сроки. Привести в порядок асфальт после зимы – первостепенная задача. Дорожники работают по заявкам от граждан на службу 115, а также по сообщениям от ГАИ. В работу включились асфальтобетонные заводы.

130 тонн горячей смеси в сутки. Под Гродно асфальтобетонный завод облдорстроя первым открыл сезон. Щебень, гранитный отсев, песок, минеральный порошок, битум – из таких ингредиентов, словно тесто, в определенных пропорциях замешивается асфальтобетонная смесь. С 2025 года завод нарастил мощности – это результат модернизации.

Сергей Фурман, исполняющий обязанности прораба асфальтобетонного завода предприятия «Гроднооблдорстрой»:

Производительность выросла в 2-2,5 раза. Предыдущая асфальтосмесительная установка производила приблизительно 50 тонн в час, эта – до 130 тонн. Завод стоит вблизи города Гродно, и, соответственно, потребность очень большая в бетонных смесях. Поэтому руководство приняло решение модернизировать установку и увеличить ее производительность.