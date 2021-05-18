Несмотря на ограничения. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году

Новости Беларуси. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Цифры, несмотря на коронавирусные ограничения, внушительные.
Новости Беларуси. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Цифры, несмотря на коронавирусные ограничения, внушительные.
Сейчас в Минске 13 музеев, включая пять исторических, четыре художественных, три литературных и один комплексный.
Работники хранилищ артефактов представили посетителям более 400 экспозиций и провели почти 12 тысяч экскурсий. В Международный день музеев сотрудники не только принимали поздравления, но и провели необычные творческие акции и мероприятия.