Прямой эфир

Несмотря на ограничения. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году

18 мая 2021 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Цифры, несмотря на коронавирусные ограничения, внушительные.

Несмотря на ограничения. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году-1

Сейчас в Минске 13 музеев, включая пять исторических, четыре художественных, три литературных и один комплексный.

Несмотря на ограничения. Более полумиллиона посетителей побывали в музеях Минска в 2020 году-4

Работники хранилищ артефактов представили посетителям более 400 экспозиций и провели почти 12 тысяч экскурсий. В Международный день музеев сотрудники не только принимали поздравления, но и провели необычные творческие акции и мероприятия.

# Музеи Минска # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина
17 мая 2021 13:00

От легендарного израильского фотографа Бориса Равича до случайных прохожих. Показываем уникальные работы фотохудожника Алика Замостина

Премьера: 15 мая в Большом театре покажут «Лебединое озеро» в постановке Елизарьева
15 мая 2021 13:50

Премьера: 15 мая в Большом театре покажут «Лебединое озеро» в постановке Елизарьева

Древнегреческая мифология, история славян и белорусские легенды. Три уникальные выставки проходят в Минске
14 мая 2021 15:48

Древнегреческая мифология, история славян и белорусские легенды. Три уникальные выставки проходят в Минске