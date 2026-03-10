Агросезон-2026 – в Брестской области набирают темп весенние полевые работы
Первый выход в поле. В Брестской области аграрии набирают активный темп. На юге страны снег уже практически сошел – значит, время работать. Старт традиционный – с подкормки озимых, и прежде всего – рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площади под «черное золото» в 2026 году расширили на 4 %. Удобрения уже получила почти половина гектаров рапса и 6 % озимых зерновых. Калием подкармливают многолетние травы – обработано более двух третей площадей и четверть пастбищ. Посевные агрегаты – на низком старте. Сигналом к действию станет повышение ночных температур. А пока аграрии внимательно следят за прогревом почвы.
В агросезон-2026 вместе с Кристиной Протосовицкой.
В хозяйстве «Жабинковский» пока не сеют, но техника в полях уже неделю. Заботятся об озимых – растениям надо помочь набраться сил для роста. Агрономы знают: чтобы получить хороший урожай, культура должна получать сбалансированное питание на каждом этапе.
Только с конвейера – и сразу в поле. Этот агросезон механизатор Дмитрий Шаламай начинает на новом тракторе. Команда «на старт» прозвучала для него еще в феврале.
Дмитрий Шаламай, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»:
С первым снегом. Как растаял так и начали пробовать. Просто не все поля еще, в которые входим. Где-то на горке посуше, идем вначале на горку, потом уже подсушивает низы. Посевная интереснее, чем в гараже сидеть. День быстрее. В поле свежий воздух, работа более приятна. Смотреть, как начинает расти.
Аграрии вносят азотные, калийные и органические удобрения, «напитывают» и многолетние травы. В «Жабинковском» более тысячи гектаров озимых зерновых и 410 – озимого рапса. В этом сезоне площади «черного золота» расширили Белок из рапсового шрота активно используют в животноводстве. Да и после прошлого неудачного года с аномальными возвратными заморозками в мае – рассчитывают все-таки взять реванш.
Михаил Вечорко, директор сельхозпредприятия «Жабинковский»:
Перезимовал он довольно неплохо. Даже в связи с тем, что были для этой зимы аномальные морозы, можно так сказать, и снега было много. У нас не так много, конечно, снега было, как там, возьмем ту зону, которая туда дальше, ближе к Барановичам, но было влаги достаточно. Сейчас мы ведем подкормки, начали работать по подкормкам. В ближайшее время, при благоприятных температурных условиях, мы будем начинать сев. Будем смотреть от погоды, конечно. Если прекратятся ночные заморозки, тогда в ближайшее время (может даже на этой неделе, к концу недели) мы выйдем на посевную и начнем с овса.
Два вида семенных материалов из трех, которые подготовили к новой посевной в хозяйстве «Жабинковский» – будет элита и суперэлита. А уложиться в срок удастся благодаря двум сеялкам, которые смогут работать параллельно.
Но последнее слово всегда – за погодой. Сегодня она позволяет аграриям вести подкормку по всей Брестской области. Уже напитан удобрениями каждый третий гектар озимых и многолетних трав. Готовность к массовой посевной №1.
Подробности в видео.