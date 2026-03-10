Агросезон-2026 – в Брестской области набирают темп весенние полевые работы

Первый выход в поле. В Брестской области аграрии набирают активный темп. На юге страны снег уже практически сошел – значит, время работать. Старт традиционный – с подкормки озимых, и прежде всего – рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площади под «черное золото» в 2026 году расширили на 4 %. Удобрения уже получила почти половина гектаров рапса и 6 % озимых зерновых. Калием подкармливают многолетние травы – обработано более двух третей площадей и четверть пастбищ. Посевные агрегаты – на низком старте. Сигналом к действию станет повышение ночных температур. А пока аграрии внимательно следят за прогревом почвы. В агросезон-2026 вместе с Кристиной Протосовицкой.

В хозяйстве «Жабинковский» пока не сеют, но техника в полях уже неделю. Заботятся об озимых – растениям надо помочь набраться сил для роста. Агрономы знают: чтобы получить хороший урожай, культура должна получать сбалансированное питание на каждом этапе. Только с конвейера – и сразу в поле. Этот агросезон механизатор Дмитрий Шаламай начинает на новом тракторе. Команда «на старт» прозвучала для него еще в феврале.

Дмитрий Шаламай, механизатор сельхозпредприятия «Жабинковский»:

С первым снегом. Как растаял так и начали пробовать. Просто не все поля еще, в которые входим. Где-то на горке посуше, идем вначале на горку, потом уже подсушивает низы. Посевная интереснее, чем в гараже сидеть. День быстрее. В поле свежий воздух, работа более приятна. Смотреть, как начинает расти. Аграрии вносят азотные, калийные и органические удобрения, «напитывают» и многолетние травы. В «Жабинковском» более тысячи гектаров озимых зерновых и 410 – озимого рапса. В этом сезоне площади «черного золота» расширили Белок из рапсового шрота активно используют в животноводстве. Да и после прошлого неудачного года с аномальными возвратными заморозками в мае – рассчитывают все-таки взять реванш.