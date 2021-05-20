Попробовать вкусный хлеб и посмотреть живописные просторы со шляхетской жилкой. Почему ещё стоит побывать в Комарово?

Анастасия Макеева, корреспондент:

На недельку до второго хорошо уехать в Комарово. Туристам – за глотком истории, а начинающим предпринимателям на селе – за отличным советом. Отправляемся в бизнес-инкубатор.

Под хруст французской булки просыпаются комаровцы и их ближайшие соседи. Свежий хлебушек хорош с медом и сливочным сыром. Все – собственного производства.

Анастасия Макеева:

Здесь сыроварня будет? Эдуард Войтехович, директор Центра развития сельского предпринимательства:

Да. Здесь лаборатории будут классные, специально застекленные для того, чтобы люди видели, как это делается.

А еще минимаркет и уютная кафешка, где подают фаршированную щуку свирского разлива, румяную бабку и не только.

Эдуард Войтехович:

Паровоз стилизованный сделан. Это тоже функциональный объект. Здесь жарятся шашлыки, варится уха. Паровоз стоит на старых оригинальных рельсах. 1807 год.

В деревне Мядельского района нащупывается городской импульс. Все благодаря местному энтузиасту Эдуарду Войтеховичу. Идея развить бизнес на селе пришла после поездки в немецкую деревню. «А чем мы хуже?» – подумал преподаватель сельхоздисциплин. Наладил производство и открыл свою школу для начинающих аграриев. Все, чтобы не зачахла малая родина, и молодежь не сбежала в столицу.

Эдуард Войтехович:

Мы задумали развить экономическую инфраструктуру в деревне: переработки, туризм, финансы, а сегодня даже айтишные технологии. У нас создан бизнес-инкубатор. Сегодня есть различные предприятия. С одной стороны, это удовлетворяет нашу инфраструктуру, дает рабочие места. К нам приезжают из других областей: Витебской, Могилевской. Мне приятно слышать, что многие говорят: «Вот теперь мы знаем, что надо делать». И это не пустые слова. С 2017 года курсы сельских предпринимателей прошли около 60 человек. Обучение бесплатное. Сегодня подопечные Эдуарда Антоновича – успешные хозяева агроусадеб и фермеры. А он продолжает вкладывать силы в Комарово, чтобы другие не теряли путь к мечте. К тому же живописные просторы со шляхетской жилкой. Прям как в той песне: есть в графском парке черный пруд. И голландские нимфеи скоро зацветут.

Эдуард Войтехович:

Фактически это имение принадлежало Хоминским, у которых имение находится на Голубых озерах, здесь рядом. И Старжинский получил это имение в наследство от Марии Хоминской. Были дома под Варшавой, под Вильно. В основном эта усадьба до войны, так как она достаточно небольшая, использовалась как место для летнего отдыха. Там были теплицы и розарии. Анастасия Макеева:

Балы здесь были? Эдуард Войтехович:

Ну, давайте скажу, что балы были и достаточно часто, потому что какая усадьба без бала?

В истории сегодня прописались библиотека, медпункт и другие службы. Но алый кирпич и бутовый камень возвращают в конец XIX века, когда на лошадях приезжали прекрасные дамы и кавалеры. Оттого туристические тропы сюда не зарастают. Усадебный дом – дуэт необарокко и классики. Внутри еще сохранилась плитка, которая помнит каблучки хозяев. Уже есть проект по восстановлению родового гнезда с музеем, конференц-залом и музыкальной школой. Эдуард Войтехович:

Это был склад продуктов, а под низом ледовня – холодильник. Рыбаки хранили так рыбу в этих ледовнях, она имела превосходный вкус. У нас возникла идея ящика с едой – фудбоксов. Мы принимаем в офисе заказы из города, отвозится в Минск раз в неделю.

В былом общежитии для работников графа 1860 года сегодня пекут хлеб и варят пенный напиток. Вторую половину планируют приспособить под хостел для гостей.

Анастасия Макеева:

Ваш хлеб идет только в Комарово или спросом пользуется и в других районах? Эдуард Войтехович:

Это Нарочь, Мядель, в Вилейском районе, Свирь. Но это нелегкий труд. Маячит на горизонте и местный «Эрмитаж» с витражами и фресками. Здание хоть и советское, но делают все, чтобы выдать за XIX век. Там будет зал для дегустации экологически чистых продуктов и та самая сыроварня.

Ну а хорошенько подкрепившись, можно обнять вековые деревья в шикарном парке. Ураганы и время не сберегли всю графскую флору, но здесь ее активно восстанавливают лиственницей и бархатом амурским. Только не пугайтесь, если в тени аллей или на катамаране встретите нежданных гостей. Эдуард Войтехович:

Здесь ручей впадает в реку Страча, а это большая водная сеть, и рыбу выедают выдры. С другой стороны, выдры тоже должны жить.

Анастасия Макеева:

Они у вас ходят здесь в парке? Эдуард Войтехович:

Люди видят их, особенно зимой. В пяти километрах озеро Свирь, где можно порыбачить. Недалеко фантастическая экотропа «Голубые озера» и один из самых красивых костелов в Гервятах. Да и рядом с Комарово проходит знаменитый тракт из Вильнюса в Полоцк. Идеальный тур для путешествий. А в 20-х числах июня состоится традиционная выставка-ярмарка «Кола дзен». Так что без колоритного сувенира не останетесь.

Эдуард Войтехович:

В планах – создание города мастеров, чтобы сделать систему регионального и экологического продукта, чтобы люди знали, что есть базарная площадь, где можно приехать на выходные.

Когда меня кто-то спрашивал: «Для чего вы все это делаете?» – я говорю: «Просто я хочу умереть в хорошей деревне, где бы светили фонари, был детский смех, где была бы свежая булка». И это можно элементарно сделать в сельской местности.