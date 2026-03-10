«Белавиа» доставит в Минск белорусских туристов из Катара

Беларусь делает все возможное для возвращения соотечественников, которые по разным причинам стали заложниками конфликта на Ближнем Востоке. Из-за отмены рейсов и закрытия воздушного пространства многие белорусы застряли в аэропортах стран Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих непростых условиях белорусская сторона провела интенсивные переговоры с компетентными органами Катара. Результатом совместных усилий Министерства иностранных дел Беларуси и посольства нашей страны в арабской стране стало получение разрешения на выполнение рейса «Белавиа» на вывоз наших туристов. Это около 200 человек. Белорусский авиаперевозчик стал первой зарубежной компанией, которой катарская сторона предоставила такую возможность.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

Мы прорабатывали различные варианты выезда, в том числе по земле (через Саудовскую Аравию в Эр-Рияд) или из Дубая вылетом дальше авиакомпании «Белавиа». Но исходили из того, что наш приоритет, конечно, это безопасность. И 10-20 часов на автобусе до Эр-Рияда или Дубая, конечно, нам показалось, что это не будет безопасно с учетом того, что ситуация развивается, осуществляются атаки ракетные и на Катар, и на соседние страны. Поэтому руководством страны было принято решение о том, чтобы организовать самолет «Белавиа».

Специально для приема белорусского самолета был временно открыт катарский аэропорт «Хамад». Задействованы все необходимые технические и службы безопасности. Прибытие самолета в Национальный аэропорт Минск ожидается после полуночи.