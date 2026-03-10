Ветеранам окажут материальную помощь ко Дню Победы

Забота о тех, кто подарил нам мирное небо – неизменный приоритет социальной политики в Беларуси. Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана материальная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Забота о тех, кто подарил нам мирное небо – неизменный приоритет социальной политики в Беларуси. Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана материальная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, инвалидам и участникам войны, которые принимали участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, полагается 5 тысяч рублей. По 2,5 тысячи выплатят награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, труженикам в годы блокады Ленинграда. Полторы тысячи рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним и инвалидам вследствие ранения.
Отметим, что сейчас в Беларуси проживает около 650 ветеранов Великой Отечественной Войны. Государство и органы социальной защиты оказывают им всестороннюю поддержку. К примеру, для них предусмотрены льготы в сфере здравоохранения и социального обслуживания.
Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
В рамках государственной программы на текущую пятилетку предусмотрели такой проект, он называется «Территория комплексной заботы», в рамках которого всевозможная помощь предоставляется ветеранам как по обеспечению безопасных условий проживания, социальное обслуживание, то есть с участием волонтеров, молодежных лидеров. Таким образом фактически ветераны сегодня под такой полной заботой и патронатом органов социальной защиты.
Согласно постановлению Совета Министров, материальную помощь перечислят с 4 по 8 мая. На это из республиканского бюджета направят свыше 10,5 миллиона рублей.