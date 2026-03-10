Проект закона о цифровом рубле планируют рассмотреть в Палате представителей

Качественно новый уровень национальной платежной системы. Пожалуй, именно так – коротко, но емко – можно охарактеризовать перспективы появления в Беларуси собственного цифрового рубля. Причем перспективы вполне обозримые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект закона о белорусском цифровом рубле уже в апреле планируется рассмотреть в Палате представителей в первом чтении. О том, что это значит для обычных граждан и почему это удобное дополнение в наборе финансовых инструментов – рассказали в парламенте.

Таким образом создается еще одно средство для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровой рубль позволит гражданам свободно, быстро и удобно расплачиваться, а также переводить средства. При этом цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным – иными словами, один белорусский рубль равен одному безналичному или одному цифровому.

Во-первых, высокий уровень сохранности средств. А еще очевидное повышение скорости трансграничных платежей, ведь платежная система цифрового белорусского рубля будет работать в режиме 24/7. Иными словами всегда, причем без привязки к конкретному поставщику платежных услуг.

Итак, первое и главное. Цифровой рубль – это не замена наличным или картам. Это, по сути, третий кошелек, который объединяет в себе свойства и того, и другого. В чем преимущества такого инструмента для населения и для субъектов хозяйствования?

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это комплексный документ, который изменяет наше законодательство под внедрение новой формы расчетов, новой формы валюты в Республике Беларусь. Стоит отметить, что эта форма белорусского рубля цифрового будет имитироваться и будет располагаться на платформе Национального банка.

Беларусь, внедряя собственный цифровой рубль, не изобретает велосипед, а своевременно присоединяется к актуальному мировому тренду. Разработкой цифровых версий национальных валют сегодня занимаются около 130 стран, а это 98 % мировой экономики.

Что показательно, в мировых лидерах Китай. И это не случайно. Ведь Пекин приступил к разработке цифрового юаня более 10 лет назад, а в последние годы активно тестировал платежное средство, в том числе и на зимней Олимпиаде в 2022-м.

Сегодня цифровой юань активно используют миллионы граждан, в том числе в трансграничных сделках. Не отстает и еще один азиатский гигант – Индия. В начале этого года число пользователей цифровой рупии превысило 7 миллионов человек и продолжает расти. Валюта внедрена в крупнейших розничных сетях страны. В тройке мировых лидеров также соседняя Россия.

Сейчас цифровой рубль проходит этап интеграции в систему платежей. Массовое внедрение запланировано на 1 сентября нынешнего года. А если в этом контексте учесть наши союзные и союзнические отношения с Россией, а еще всепогодный статус партнерства с Китаем, то Беларусь с уже обозримыми перспективами собственного цифрового рубля, очевидно, расширяет свои финансовые возможности в международной масштабе.

В этом тренде и наши западные соседи. Страны Еврозоны завершают подготовку к запуску цифрового евро. Правда, произойдет это уже не в нынешнем году. А вот по ту сторону Атлантики и вовсе не спешат. США пока скептически смотрят на перспективы цифрового доллара.