Говорят, что звон колоколов и сейчас разносится по острову. Показываем, как в Браславском районе ищут остатки монастыря
Новости Беларуси. В Браславском районе археологам предстоит заглянуть в древнейшую историю Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там ведутся раскопки на месте, где 500 лет назад стоял монастырь. По легенде он сгорел от удара молнии. Но, как утверждают местные жители, звон колоколов и по сей день разносится по острову. Большую доказательную базу собрал местный историк. В его архив вошли документы, литературные произведения и даже картины.
В уникальном месте побывала корреспондент Анастасия Аласания.
Звон колоколов над гладью, поговаривают, слышат и сегодня. Хотя монастырь, который размещался на этом острове сгорел от удара молнии в начале 19 века.
Николай Плавинский, заведующий кафедрой МГЭИ им.Сахарова:
Мы не знойдзем тут званоў, мы не знойдем тут храм. Бо вядома, што ў канцы 18 – пачатку 19 стагоддзя тут быў драўляны манастыр і драўляная царква са званіцай. Адпаведна мы можам знайсці мураваныя падмуркі – гэта есць. У прынцыпе, вось там зараз праца – такі завал цэглы и камянеў, якія, магчыма, належаць альбо да падмуркаў манастырскіх або да падмуркаў царквы.
В документах святая обитель впервые упоминается в 1500 году. Сюда съезжались поломники со всего мира, чтобы поклониться чудодейственной иконе Божьей Матери "Владычице Озер". Она, кстати, сохранилась. А вот сам монастырь исчез, оставив в земле на острове редкие напоминания о себе.
Василий Васильев, научный сотрудник Национального исторического музея:
Тут розныя знаходкі. Гэта можа быць і бытавое смецце, і кухоннае смецце, будаўнічае, час ад часу ў нас сустракаюцца манеты.
Монеты, кстати, целиком отражают письменную историю монастыря с 16 до 19 века. По годам чеканки.
Анастасия Аласания, СТВ:
Украшение 17-го века. Принадлежало оно мужчине, поскольку монастырь был мужской на острове. На нем изображена звезда. Возможно, это какой-то геральдический символ. Но самая интересная находка – это монетка серебряная 1547 года периода правления Сигизмунда Старого.
На раскопки в Браслав съехались волонтеры со всей Беларуси. А вот инициаторами археологической вахты стали местные жители, неравнодушные к истории своей малой родины.
Алена Шевчик, руководитель проекта «Остров Монастырь»:
Наша цель вообще восстановить этот монастырь. И мы уже разговаривали с главой униатской церкви Беларуси, сделаем даже музей, может быть, на этом острове. Установим мост, благоустроим остров, дети сделают макеты монастыря. То есть это еще один объект для Браславщины будет.
А пока важно понять схему расположения строений монастыря на острове. Для этого – раскопать фундамент, не пренебрегая в процессе ценными артефактами. И уже тогда, опираясь на археологические находки, вписать в летопись Браславского края недостающие исторические факты.