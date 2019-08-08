Говорят, что звон колоколов и сейчас разносится по острову. Показываем, как в Браславском районе ищут остатки монастыря

Там ведутся раскопки на месте, где 500 лет назад стоял монастырь. По легенде он сгорел от удара молнии. Но, как утверждают местные жители, звон колоколов и по сей день разносится по острову. Большую доказательную базу собрал местный историк. В его архив вошли документы, литературные произведения и даже картины.

Звон колоколов над гладью, поговаривают, слышат и сегодня. Хотя монастырь, который размещался на этом острове сгорел от удара молнии в начале 19 века.

Николай Плавинский, заведующий кафедрой МГЭИ им.Сахарова: Мы не знойдзем тут званоў, мы не знойдем тут храм. Бо вядома, што ў канцы 18 – пачатку 19 стагоддзя тут быў драўляны манастыр і драўляная царква са званіцай. Адпаведна мы можам знайсці мураваныя падмуркі – гэта есць. У прынцыпе, вось там зараз праца – такі завал цэглы и камянеў, якія, магчыма, належаць альбо да падмуркаў манастырскіх або да падмуркаў царквы.

В документах святая обитель впервые упоминается в 1500 году. Сюда съезжались поломники со всего мира, чтобы поклониться чудодейственной иконе Божьей Матери "Владычице Озер". Она, кстати, сохранилась. А вот сам монастырь исчез, оставив в земле на острове редкие напоминания о себе.

Анастасия Аласания, СТВ: Украшение 17-го века. Принадлежало оно мужчине, поскольку монастырь был мужской на острове. На нем изображена звезда. Возможно, это какой-то геральдический символ. Но самая интересная находка – это монетка серебряная 1547 года периода правления Сигизмунда Старого.

На раскопки в Браслав съехались волонтеры со всей Беларуси. А вот инициаторами археологической вахты стали местные жители, неравнодушные к истории своей малой родины.

Алена Шевчик, руководитель проекта «Остров Монастырь»:

Наша цель вообще восстановить этот монастырь. И мы уже разговаривали с главой униатской церкви Беларуси, сделаем даже музей, может быть, на этом острове. Установим мост, благоустроим остров, дети сделают макеты монастыря. То есть это еще один объект для Браславщины будет.

А пока важно понять схему расположения строений монастыря на острове. Для этого – раскопать фундамент, не пренебрегая в процессе ценными артефактами. И уже тогда, опираясь на археологические находки, вписать в летопись Браславского края недостающие исторические факты.