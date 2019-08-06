Vulica Brasil-2019. На Октябрьской посадили вечноцветущий лес

Новости Беларуси. Вечноцветущий лес появился на улице Октябрьской. Десятки деревьев необычных пород высадили минчане в рамках фестиваля урбан-арта Vulica Brasil, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участники ежегодно украшают столичные объекты необычными рисунками и граффити. В 2019-м организаторы решили добавить красок и в ландшафтном дизайне.

Причем деревья подобрали необычные: здесь нашлось место бургундской сакуре из Франции, японской катальпе и североамериканской магнолии.

Елена Штык:

На этом трамвайном кольце пока что 8 деревьев и 10 кустарников, все цветущие деревья. Смотрите, они как будто бы здесь и росли.

Мила Котка, организатор фестиваля урбан-арта Vulica Brasil:

Хацелася б у гарадское асяроддзе дадаць тых дрэўваў, якіх у нас яшчэ не было. Гэта таксама тэндэнцыя фестывалю – дабаўляць новае. Гэтыя дрэвы да нас прыехалі з Берасці, там ёсць фанаты сваёй справы, дэндролагі, якія вырошчвалі гэтыя дрэвы з семечак і адаптавалі іх да нашых умоваў, менавіта беларускіх. Выбралі тыя дрэвы, якія ў Мінску змогуць вырасці.