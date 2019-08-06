Vulica Brasil-2019. На Октябрьской посадили вечноцветущий лес

Новости Беларуси. Вечноцветущий лес появился на улице Октябрьской. Десятки деревьев необычных пород высадили минчане в рамках фестиваля урбан-арта Vulica Brasil, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечноцветущий лес появился на улице Октябрьской. Десятки деревьев необычных пород высадили минчане в рамках фестиваля урбан-арта Vulica Brasil, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участники ежегодно украшают столичные объекты необычными рисунками и граффити. В 2019-м организаторы решили добавить красок и в ландшафтном дизайне.
Причем деревья подобрали необычные: здесь нашлось место бургундской сакуре из Франции, японской катальпе и североамериканской магнолии.
Елена Штык:
На этом трамвайном кольце пока что 8 деревьев и 10 кустарников, все цветущие деревья. Смотрите, они как будто бы здесь и росли.
Мила Котка, организатор фестиваля урбан-арта Vulica Brasil:
Хацелася б у гарадское асяроддзе дадаць тых дрэўваў, якіх у нас яшчэ не было. Гэта таксама тэндэнцыя фестывалю – дабаўляць новае. Гэтыя дрэвы да нас прыехалі з Берасці, там ёсць фанаты сваёй справы, дэндролагі, якія вырошчвалі гэтыя дрэвы з семечак і адаптавалі іх да нашых умоваў, менавіта беларускіх. Выбралі тыя дрэвы, якія ў Мінску змогуць вырасці.
До завершения фестиваля осталось три дня. Художники из Беларуси и Бразилии трудятся над своими проектами, а в выходные минчан приглашают на праздничное закрытие, где и можно будет оценить работы.