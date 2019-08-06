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Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей

06 августа 2019 19:17
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Новости Беларуси. Реставраторы-энтузиасты из-под Смолевичей восстанавливают ретроавтомобили. В их коллекции уже 11 машин довоенного и послевоенного периода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей-1

На ходу пока только три, скоро вторую жизнь получат еще две. Ежегодно они принимают участие в торжествах на День Независимости и День Победы и устраивают настоящее шоу для горожан.

Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей-4

Про автолегенды видеоматериал Екатерины Чичеровой.

Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей-7

# Автомобили # Культура # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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