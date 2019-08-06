Всё началось с объявления. Рассказываем историю реставраторов автомобилей из-под Смолевичей

Новости Беларуси. Реставраторы-энтузиасты из-под Смолевичей восстанавливают ретроавтомобили. В их коллекции уже 11 машин довоенного и послевоенного периода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На ходу пока только три, скоро вторую жизнь получат еще две. Ежегодно они принимают участие в торжествах на День Независимости и День Победы и устраивают настоящее шоу для горожан.