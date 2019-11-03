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Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

03 ноября 2019 12:42
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Новости Беларуси. Великому классику посвящается. 3 ноября, в день рождения Якуба Коласа, мы вспоминаем творчество любимого поэта и прозаика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт-1

А представители трех белорусских ведомств (военные, спасатели и дипломаты) отметили эту дату совместным проектом, выпустив ролик, где они вместе читают стихотворение.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт-4

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт-6

Посмотреть его можно здесь.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт-9

«Все мы разные: можем носить разную одежду или форму, иметь те или иные взгляды, находиться в разных частях мира. Но любовь к Родине у нас одна», – сказано в предисловии к поэтическому ролику.

Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт-12

# Поэты Беларуси # Культура # Фотофакт

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