Военные, спасатели и дипломаты прочитали стихотворение Якуба Колоса в день рождения поэта: видеофакт

Новости Беларуси. Великому классику посвящается. 3 ноября, в день рождения Якуба Коласа, мы вспоминаем творчество любимого поэта и прозаика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А представители трех белорусских ведомств (военные, спасатели и дипломаты) отметили эту дату совместным проектом, выпустив ролик, где они вместе читают стихотворение.

«Все мы разные: можем носить разную одежду или форму, иметь те или иные взгляды, находиться в разных частях мира. Но любовь к Родине у нас одна», – сказано в предисловии к поэтическому ролику.