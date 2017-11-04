Как Дубинка возрождал вытинанку: «В автобусе всегда с собой была чёрная бумага и громадные портновские ножницы»

Вячеслава Дубинку прославила вытинанка.





Увлечение редкой техникой вырезания из бумаги началось у советского журналиста в далёком 1968.



Тогда, в многочисленных командировках – в самолётах, поездах и на вокзалах он коротал время не с книгой в руках, а с ножницами и бумагой.



Татьяна Дубинка, супруга:

Слава ни минуты не мог сидеть. Он говорил, что вся наша жизнь – это «адпачынак». Постоянно он что-то делал. А что такое эти командировки репортёрские? Это ожидание автобуса, потом в автобусе, как это было 20-30 лет назад. И всегда с собой была чёрная бумага и громадные портновские ножницы.

На него смотрели, как на чудака.

Расстилал газетку, чтоб не мусорить, и на ходу рождались узоры.

Все, кто его знал, и сами занимались вытинанкой, говорили, что самое трудное – это придумать сюжет, а у него это рождалось на ходу. И потихоньку его стали замечать и признавать.

Пресса и культурный Минск назвали Вячеслава Дубинку мастером, возродившим искусство вытинанки. Как отмечали друзья-художники, витиеватые узоры, причудливые звери и персонажи из народных сказок были выполнены вопреки законам жанра и композиции.



К счастью. Ведь именно оригинальный авторский стиль оказался свежим и интересным для широкой публики. Сегодня вытинанки Вячеслава Дубинки есть в фондах Национального художественного музея Беларуси, целые коллекции его авторства можно увидеть в музеях Польши, Германии и России.

Его иллюстрациями оформлено множество иностранных и отечественных альбомов, в 1999 году, отдельным изданием, вышла книга вытинанок Вячеслава Дубинки.

А в 2010-ом, на последнем году жизни мастера, вышел мультфильм «Бумажные узоры», или «Выцiнанка-выразанка» с музыкальным оформлением от коллектива «Троица».







Татьяна Дубинка, супруга:

И потом у него стали люди учиться. Он с радостью делился, показывал что он может и как. Народных мастеров очень много снимал. Не тех, которые имеют береты и членство в Союзе мастеров, а в вёсочках – ткачихи, людей, которые делали млыны.

Очень много ветрячков у него в архиве.

И действующих, и полуразрушенных. Но в последние годы у него была задумка издать большой альбом христианских стародавних храмов Беларуси.





Оригинал, макет, они с Лихторовичем подготовили, но выпустить он не успел – всё упёрлось в деньги.

Ну, а потом на полуслове оборвалась жизнь.



В последние годы жизни Вячеслав Дубинка был всё так же творчески активен: готовил выставки, учил тонкостям бумажного арта минских художников.

А вот фотографию со временем вытеснила любовь к литературе.

В рассказах и детективах Дубинки, коллеги и поклонники отмечали уникальный и самобытный слог.

Уже после смерти Вячеслава Андреевича, его супруга выпустила две книги мужа: детектив «Кныр» и сборник рассказов «Коротельки» с жизненными, весёлыми и тёплыми человеческими сюжетами.

А в будущем году известный белорусский фотограф Елена Шалимо откроет выставку фотографий Вячеслава Дубинки.