«Господи, дай зацепить хотя бы одно сердечко». В Минске проходит театральный форум «Меня точно не коснется»

Новости Беларуси. В Минске открылся театральный форум с очень говорящим названием «Меня точно не коснется», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно так думает каждый, когда речь заходит о серьезных проблемах современности: наркомании, СПИДе или суицидах. Чтобы им противостоять, подросткам нужны правильные ориентиры, уверены в театре. Именно такую цель ставит перед собой форум «Сила жизни».

Старшеклассников не задержат надолго. В книге Радека Йона «Memento» – более 300 страниц. А спектакль по ее мотивам – «Точка возврата» – одноактный, всего 45 минут. Это время одного школьного урока. То есть у актеров и режиссера меньше часа на то, чтобы заставить подростков хотя бы задуматься. Рак воли, говорят о наркомании.

Андрей Волчёк, актёр театра и кино:

Прямо перед выходом я говорю: «Господи, дай зацепить хотя бы одно сердечко». Я не пугаю, что наркотики это страшно, а я просто говорю: «Ребята, когда будет момент выбора, выберите правильно».

Наркомания, алкоголизм, СПИД, суицид – проблемы, про которые каждый думает: «Меня точно не коснется». Но театр не избегает откровенных разговоров. В проекте «Сила жизни» – 6 спектаклей и каждый – на острую тему. В зале – 7-9-е классы. Напряженная тишина прерывается смешками.

Валерий Караян, педагог-организатор гимназии №24 Минска:

Спектакль они видят, они смотрят, они сопереживают, возможно, главному герою. И это ими воспринимается намного лучше и намного проще для них самих. Поэтому, мне кажется, что такой формат более доступен и намного лучше.

Театральному форуму «Сила жизни» 8 лет. За эти годы география проекта выросла до масштабов страны. Недавно изменился и формат. Теперь после спектакля подростки могут задать волнующие вопросы специалистам.