«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана
Новости Беларуси. Наркомания, СПИД, суицид – проблемы, про которые каждый думает: «Меня точно не коснется». Чтобы им противостоять, подросткам нужны правильные ориентиры. Такой посыл театрального форума «Сила жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Постановка «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана, описанную чешским писателем Радеком Йоном. Перед режиссёром стояла непростая задача – 300 страниц текста уместить в одноактный спектакль – 45 минут.
Полина Баранова, учащаяся гимназии №24 Минска:
На меня очень большое впечатление оказал сам спектакль, игра актёра. Я прямо прочувствовала всё то, что он пытается сказать и показать. Я действительно нашла, над чем задуматься.
Наталья Башева, директор и художественный руководитель Камерного драматического театра:
Это закон такой: статистически 10% – самые активные люди, остальные всё равно слушают, всё равно слышат, думают, задают какие-то вопросы, даже если не согласны. Зёрнышки, которые мы стараемся бросить, они всё равно рано или поздно прорастут.
В репертуаре – 6 спектаклей, и каждый – на острую тему. За 8 лет труппа успела побывать во многих городах Беларуси. Недавно изменился и формат. Теперь после спектакля подростки могут задать волнующие вопросы специалистам.