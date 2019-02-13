«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана

Новости Беларуси. Наркомания, СПИД, суицид – проблемы, про которые каждый думает: «Меня точно не коснется». Чтобы им противостоять, подросткам нужны правильные ориентиры. Такой посыл театрального форума «Сила жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановка «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана, описанную чешским писателем Радеком Йоном. Перед режиссёром стояла непростая задача – 300 страниц текста уместить в одноактный спектакль – 45 минут.

Полина Баранова, учащаяся гимназии №24 Минска:

На меня очень большое впечатление оказал сам спектакль, игра актёра. Я прямо прочувствовала всё то, что он пытается сказать и показать. Я действительно нашла, над чем задуматься.

Наталья Башева, директор и художественный руководитель Камерного драматического театра:

Это закон такой: статистически 10% – самые активные люди, остальные всё равно слушают, всё равно слышат, думают, задают какие-то вопросы, даже если не согласны. Зёрнышки, которые мы стараемся бросить, они всё равно рано или поздно прорастут.