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«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана

13 февраля 2019 08:31
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Новости Беларуси. Наркомания, СПИД, суицид – проблемы, про которые каждый думает: «Меня точно не коснется». Чтобы им противостоять, подросткам нужны правильные ориентиры. Такой посыл театрального форума «Сила жизни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана-1

«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана-3

Постановка «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана, описанную чешским писателем Радеком Йоном. Перед режиссёром стояла непростая задача – 300 страниц текста уместить в одноактный спектакль – 45 минут.

«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана-6

Полина Баранова, учащаяся гимназии №24 Минска:
На меня очень большое впечатление оказал сам спектакль, игра актёра. Я прямо прочувствовала всё то, что он пытается сказать и показать. Я действительно нашла, над чем задуматься.

«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана-9

Наталья Башева, директор и художественный руководитель Камерного драматического театра:
Это закон такой: статистически 10% – самые активные люди, остальные всё равно слушают, всё равно слышат, думают, задают какие-то вопросы, даже если не согласны. Зёрнышки, которые мы стараемся бросить, они всё равно рано или поздно прорастут. 

«Я прочувствовала, что он пытается сказать». Спектакль «Точка возврата» рассказывает реальную историю наркомана-12

В репертуаре – 6 спектаклей, и каждый – на острую тему. За 8 лет труппа успела побывать во многих городах Беларуси. Недавно изменился и формат. Теперь после спектакля подростки могут задать волнующие вопросы специалистам.

# Театр # Культура # Полина Баранова # Наталья Башева # Фотофакт

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