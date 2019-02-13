Братья-музыканты Вергейчики: «У нашей бабушки был аккордеон – мы его позаимствовали и начали заниматься»

Музыкальные трофеи. Только за прошлый год воспитанники Детской музыкальной школы искусств № 2 им. Аладова забрали больше полусотни трофеев на международных, республиканских и городских творческих конкурсах и фестивалях. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи, братья – Сергей и Михаил Вергейчики, и заведующая отделением баяна и аккордеона ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 имени Н.И.Аладова» – Жанна Шептунова. Ребята, сколько вы уже занимаетесь в музыкальной школе? Михаил Вергейчик, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи:

Серёжа занимается 4 года. Я занимаюсь пятый год уже.

А как вы, вообще, пришли в музыку и почему именно аккордеоны? Михаил Вергейчик:

У нашей бабушки был аккордеон – мы его позаимствовали и начали заниматься. Потом пошли в музыкальную школу. Это требует тренировок? Михаил Вергейчик:

Конечно, требует. Допустим, мы брали высокие результаты – конечно, это надо много заниматься, много отрабатывать, усердно сидеть, работать. Не скучно? Михаил Вергейчик:

Иногда бывает. Из полусотни наград учеников вашей музыкальной школы сколько именно ваших? Михаил Вергейчик:

Восемь.

Жанна Шептунова, заведующая отделением баяна и аккордеона ГУО «Детская музыкальная школа искусств № 2 имени Н.И. Аладова»:

За свой стаж работы у меня много было дуэтов, много было интересных детей. И все они, каждый всегда по-своему интересен. Но эти мальчики для меня ценны тем, что это два брата. Вообще, когда в дуэте играют два брата, – это совершенно другое, нежели когда играют просто вместе собранные музыканты. И дома могут вместе репетировать – это очень ценно. У них победы на очень серьёзных конкурсах. И естественно, чтобы так играть, два раза в неделю по 45 минут – это очень мало.

Бывают ли между вами творческие споры? Жанна Шептунова:

Обязательно возникают. У них – возникают. Когда некогда, я начинаю их останавливать. А иногда я на минуты три примолкну и смотрю, с таким удовольствием за ними наблюдаю! Потому как в этом споре у них столько творчества, рождается их истина! Потом, может быть, я её подкорректирую, и это всё получается дуэтом. Михаил Вергейчик:

Где-то Серёжа говорит, что нужно сделать громче-тише, где-то сделать пунктир. Я говорю иначе.

Аккордеон – инструмент нелёгкий. Вы утром идёте в школу, а потом с ним в музыкальную школу идете? Михаил Вергейчик:

Нет, в музыкальной школе инструменты стоят. Просто приходим туда с нотами, садимся и играем. Кто является вашим кумиром? Михаил Вергейчик:

Кумир – это Владислав Плиговка. Он нам помогает, мы на него равняемся. Его игра заставляет нас дальше двигаться, расти, брать более сложные произведения.

Жанна, в чем залог успеха? Жанна Шептунова:

Здесь особой хитрости нет. Главное (все музыканты, преподаватели об этом знают), если состоится трио «учитель, ученик и родитель», то успех уже на 50% где-то будет. Остальное зависит от трудолюбия. Учителя – естественно, потому как мы тоже все по-разному можем. И мальчиков, конечно же. Это, на самом деле, очень взрослый, скрупулёзный труд. Это не просто – пришёл, взял гармошку и начал играть. Поэтому они большие молодцы. Эту детальную работу, после которой, как мне кажется, уже никакая другая работа не страшна, а они делают. Какое произведение вы играли у нас в студии? Михаил Вергейчик:

Вальс-мюзет «Безразличие» в обработке нашего белорусского композитора Владимира Бубна. Какой дальнейший путь у ребят после окончания школы? Жанна Шептунова:

Мне бы, конечно, как каждому учителю, вложивши в детей так много себя и часть души, хотелось бы, чтобы это продолжалось. И для мальчиков очень хороший успех был бы поступать дальше. Даже если они будут врачами, юристами, кем угодно, они всегда смогут все программы вспомнить. Кстати, я направляю программу на то, чтобы они могли в дальнейшем, будучи врачами, собраться на корпоративчике, взять аккордеончики и порадовать своих коллег. И на семейных каких-то торжествах. Я думаю, что аккордеон останется с ними навсегда.