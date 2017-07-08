Прикоснуться к вековым традициям и найти счастливую папарать-кветку: за купальским чудом в Александрию съехались тысячи гостей

Новости Беларуси. В ожидании самой яркой ночи года. Шкловщина 8 июля встречает гостей. Здесь начался полюбившийся многим купальский фестиваль «Александрия собирает друзей». Ожидается, что за два дня его посетят не менее ста тысяч зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них будет и Президент Беларуси. Наша съёмочная группа готова рассказать о том, что сейчас происходит на празднике, возвращающем к корням, истокам.

Передать всю атмосферу яркого праздника, которая царит здесь, по телевизору просто невозможно. В Александрии сегодня потрясающее разнообразие цветов, звуков, ну и, конечно, ароматов.

Чтобы в полной мере все прочувствовать, здесь нужно обязательно побывать самому. Официальное открытие праздника запланировано на 18.00. о как можете видеть, гуляния уже начались. Купальский венок дружбы закружил в хороводе.

Прикоснуться к вековым традициям и найти счастливую папарать-кветку, за купальским чудом сюда в Александрию съезжаются тысячи людей. Год от года фест бьёт свои же собственные рекорды. Начинался фестиваль с небольшого местного праздника и первый раз на нём присутствовало 3 тысячи человек.

Сегодня организаторы прогнозируют не менее 100 тысяч гостей. Александрия собирает друзей на берегу Днепра, и теперь рекой дружбы она протекает по территории сразу трёх славянских стран. Её можно по праву назвать не только географическим. Сегодня в городе мастеров, на концертных площадках, можно встретить ремесленников, артистов, ну и, конечно, просто отдыхающих из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии, ну и, конечно, изо всех уголков Беларуси.

Народные традиции здесь в буквальном смысле оживают. Где ещё можно проверить свои способности, например, в метании валенка или получить самый настоящий урок по плетению венков. Мастер,

чей венок окажется самым необычным, оригинальным, но вместе с тем традиционным, получит от организаторов памятный подарок. Согласно народной мудрости, люди, которые вместе, преломили хлеб, становятся не только друзьями, настоящими братьями, поэтому на площадке «Прадмесце прысмакаў» можно попробовать национальные блюда всех стран-участниц. Если вам повезёт, можно узнать старинный рецепт их первых уст. Кстати, не скрывают секретов и ремесленники, в их руках оживают и получают второе дыхание давнозабытые ремёсла.

Скучать в Александрии никому не придётся, буквально несколько минут назад все желающие отправились искать своё счастье с организаторами квеста «У пошуках папараць-кветкі». Кстати, такая игра здесь проводится впервые. Сюрпризов организаторы действительно подготовили немало. Например,

можно поучаствовать в бард-рыбалке или почувствовать себя в роли Франциска Скорины и изучить азы книгопечатания. Но а все самое яркое впереди. Например, воздушное шоу и показательное выступление парашютистов, так что вечер обещает стать по-настоящему незабываемым. На берегах Днепра будут гореть купальские костры и звучать праздничные хороводы. В финале праздника эстрадно-цирковое представление.

На сцене развернётся самая настоящая купальская сказка, правда подробности шоу организаторы держат в секрете, уверяют – такого действа под открытым небом зрители ещё не видели. Но интригует даже сам состав участников: