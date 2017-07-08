В Вязынке проходит праздник поэзии, песни и народных ремесел, посвящённый 135-летию Янки Купалы

Новости Беларуси. «З адною думкаю аб шчасці Беларусі». Праздник поэзии, песни и народных ремесел сегодня в Вязынке собрал почитателей творчества Ячнки Купалы. На малой родине первого народного поэта Беларуси отмечают юбилей Песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже почти полвека эта некогда неприметная усадьба в Молодечненском районе собирает гостей со всего мира.

Сегодня классика здесь зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш».