В Вязынке проходит праздник поэзии, песни и народных ремесел, посвящённый 135-летию Янки Купалы

Новости Беларуси. «З адною думкаю аб шчасці Беларусі». Праздник поэзии, песни и народных ремесел сегодня в Вязынке собрал почитателей творчества Ячнки Купалы.
На малой родине первого народного поэта Беларуси отмечают юбилей Песняра,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот уже почти полвека эта некогда неприметная усадьба в Молодечненском районе собирает гостей со всего мира.
Сегодня классика здесь зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш».
Традиционная книжная ярмарка, встречи с современными писателями и ярмарка ремёсел – всё это в честь 135-летия Янки Купалы.