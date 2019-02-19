Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

Новости Беларуси. В Гомеле можно увидеть работы своих собственных Пикассо, Ван Гога, Шишкина или Айвазовского. Одну из центральных выставочных площадок региона решили предоставить всем желающим показать своё творчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живопись, графика, фотография, гобелен или авторская кукла – никаких ограничений. Среди авторов: врачи, педагоги, архитекторы, научные работники, студенты, учащиеся школ, пенсионеры.

Александр Добриян, СТВ:

Полное смешение стилей и направлений. Например, эта серия графики в фирменных цветах нашего телеканала. Очевидно влияние Пикассо, но фамилия под работами более славянская.

Екатерина Клещевникова молодой дизайнер из Гомеля. Это её первая выставка. О проекте услышала в выпуске новостей и решила не упустить свой шанс.

Екатерина Клещевникова, участник выставки:

Мои близкие, моя семья присутствуют на первой этой выставке. Я благодарна родному городу.

Среди участников вернисажа, а это около 80 человек, профессиональных художников единицы. Это выставка тех мастеров, кто творит для души в свободное время. Авторы работ – врачи, педагоги, архитекторы, учёные, студенты, школьники и пенсионеры.

Например, Виталий Олейник. Создатель удивительных фотоколлажей в обычной жизни продаёт компьютерные комплектующие.

Виталий Олейник, участник выставки:

Здесь центральный крытый рынок. Пришла идея представить мир в постапокалипсисе, когда всё заросло. Добавил проломы в крыше, озеро, животных. Как-то случайно вышло. Необычная выставка – это отличная возможность сказать во всеуслышание «Я художник».

Людмила Шимбалёва, директор картинной галереи:

Мы, порой, работаем вместе или живём в одном подъезде и абсолютно не знаем, что эти люди что-то творят такое интересное, чего не могут другие. Поэтому очень важно было дать возможность проявить и заявить о себе всем творческим людям Гомельской области.