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Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок

19 февраля 2019 20:07
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Новости Беларуси. В Гомеле можно увидеть работы своих собственных Пикассо, Ван Гога, Шишкина или Айвазовского. Одну из центральных выставочных площадок региона решили предоставить всем желающим показать своё творчество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-1

Живопись, графика, фотография, гобелен или авторская кукла – никаких ограничений.  Среди авторов: врачи, педагоги, архитекторы, научные работники, студенты, учащиеся школ, пенсионеры. 

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-4

Александр Добриян, СТВ
Полное смешение стилей и направлений. Например, эта серия графики в фирменных цветах нашего телеканала. Очевидно влияние Пикассо, но фамилия под работами более славянская.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-7

Екатерина Клещевникова молодой дизайнер из Гомеля. Это её первая выставка. О проекте услышала в выпуске новостей и решила не упустить свой шанс.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-10

Екатерина Клещевникова, участник выставки:
Мои близкие, моя семья присутствуют на первой этой выставке. Я благодарна родному городу.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-13

Среди участников вернисажа, а это около 80 человек, профессиональных художников единицы. Это выставка тех мастеров, кто творит для души в свободное время. Авторы работ – врачи, педагоги, архитекторы, учёные, студенты, школьники и пенсионеры.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-16

Например, Виталий Олейник. Создатель удивительных фотоколлажей в обычной жизни продаёт компьютерные комплектующие.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-19

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-21

Виталий Олейник, участник выставки:
Здесь центральный крытый рынок. Пришла идея представить мир в постапокалипсисе, когда всё заросло. Добавил проломы в крыше, озеро, животных. Как-то случайно вышло.

Необычная выставка – это отличная возможность сказать во всеуслышание «Я художник».

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-24

Людмила Шимбалёва, директор картинной галереи:
Мы, порой, работаем вместе или живём в одном подъезде и абсолютно не знаем, что эти люди что-то творят такое интересное, чего не могут другие. Поэтому очень важно было дать возможность проявить и заявить о себе всем творческим людям Гомельской области.

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-27

Народная выставка это ещё и благотворительный проект – работы её участников украсят стены медицинских учреждений Гомеля.  В день открытия часть картин уже подарили детскому гематологическому отделению. 

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок-30

# Выставка # Культура # Людмила Шимбалева # Екатерина Клещевникова # Виталий Олейник # Фотофакт

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