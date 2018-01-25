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«Можно буквально побродить по улочкам». Виртуальные 3D-экскурсии по Бресту XIII века проводят в музее «Берестье»

25 января 2018 07:52
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Новости Беларуси. Экскурсия по городу XIII века. Такую необычную прогулку теперь можно совершить с помощью виртуального 3D-тура в археологический музей «Берестье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можно буквально побродить по улочкам». Виртуальные 3D-экскурсии по Бресту XIII века проводят в музее «Берестье»-1

Чтобы спуститься в уникальный и ценный раскоп, нужен лишь доступ в интернет. Остатки 17-ти построек – это жилые и хозяйственные помещения, а также дворовые настилы – уже доступны для виртуальных прогулок.

«Можно буквально побродить по улочкам». Виртуальные 3D-экскурсии по Бресту XIII века проводят в музее «Берестье»-4

Светлана Щерба, заведующий филиалом «Археологический музей «Берестье»:
На самом деле, все посетители, когда приходят к нам в музей, они хотели бы приобщиться к XIII веку. Но спуститься вниз нереально, потому что это культурный слой, это особая охрана. Поэтому мы и сделали такую экспозицию виртуальную, и сейчас, имея электронные устройства, можно буквально побродить по этим улочкам, пройтись между домами, посмотреть внутрь, что там находится. Это всегда очень интересно и будет пользоваться большим спросом у наших посетителей.

«Можно буквально побродить по улочкам». Виртуальные 3D-экскурсии по Бресту XIII века проводят в музее «Берестье»-7

Изменятся не только возможности экскурсантов, но и сам музей, которому нет аналогов в Европе. В 2018 году сделают первую часть новой экспозиции из 14-ти залов, вторую же готовят к 1000-летию Бреста. Пока в археологическом музее открыта временная выставка. 

# Культура # Фотофакт # Музеи Бреста # Светлана Щерба

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