«Можно буквально побродить по улочкам». Виртуальные 3D-экскурсии по Бресту XIII века проводят в музее «Берестье»

Новости Беларуси. Экскурсия по городу XIII века. Такую необычную прогулку теперь можно совершить с помощью виртуального 3D-тура в археологический музей «Берестье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы спуститься в уникальный и ценный раскоп, нужен лишь доступ в интернет. Остатки 17-ти построек – это жилые и хозяйственные помещения, а также дворовые настилы – уже доступны для виртуальных прогулок.

Светлана Щерба, заведующий филиалом «Археологический музей «Берестье»:

На самом деле, все посетители, когда приходят к нам в музей, они хотели бы приобщиться к XIII веку. Но спуститься вниз нереально, потому что это культурный слой, это особая охрана. Поэтому мы и сделали такую экспозицию виртуальную, и сейчас, имея электронные устройства, можно буквально побродить по этим улочкам, пройтись между домами, посмотреть внутрь, что там находится. Это всегда очень интересно и будет пользоваться большим спросом у наших посетителей.