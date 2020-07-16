Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они отражают сразу две эпохи: издания 1877 года напечатаны в Санкт-Петербурге на немецком языке готическим шрифтом, а листы, датируемые 1926 годом, публиковались в Варшаве на польском. На фрагментах пожелтевших страниц можно прочесть статьи от экономики до спорта, немало рекламных объявлений, например, о гостинице на Невском проспекте.
Газеты обнаружили при строительных работах в паломническом центре. Печатную продукцию использовали как вспомогательный строительный материал, возможно, как утеплитель.
Владимир Татарников, пастор Лютеранской кирхи Гродно:
При разборе лестницы я присутствовал специально. Я чувствовал, что что-то мы должны обязательно найти. Потому что, думаю, что община что-нибудь да оставила. Сегодня, к сожалению, мало истории, мало интересных фактов или исторических фактов, документов, которые говорят о деятельности, жизни лютеран здесь, на этих землях в Гродно, или Беларуси. Поэтому любая находка для нас очень уникальна, важна и интересна.
В советское время из старинной кирхи XVIII века были вывезены все ценности и книги. Сегодня историю белорусских лютеран возрождают по крупицам. Ранее были найдены фарфоровые статуэтки, стеклянные сосуды. Многие культовые предметы приносят прихожане. На днях для кирхи привезут уникальные башенные часы. А в ближайшее время в храме откроют музей.