Реклама и новости экономики из прошлого. Во время реставрации кирхи в Гродно нашли газеты XIX – XX веков

Новости Беларуси. Во время ремонта в единственной действующей в Беларуси Лютеранской кирхе в Гродно нашли газеты XIX и начала XX веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они отражают сразу две эпохи: издания 1877 года напечатаны в Санкт-Петербурге на немецком языке готическим шрифтом, а листы, датируемые 1926 годом, публиковались в Варшаве на польском. На фрагментах пожелтевших страниц можно прочесть статьи от экономики до спорта, немало рекламных объявлений, например, о гостинице на Невском проспекте.

Газеты обнаружили при строительных работах в паломническом центре. Печатную продукцию использовали как вспомогательный строительный материал, возможно, как утеплитель.

Владимир Татарников, пастор Лютеранской кирхи Гродно:

При разборе лестницы я присутствовал специально. Я чувствовал, что что-то мы должны обязательно найти. Потому что, думаю, что община что-нибудь да оставила. Сегодня, к сожалению, мало истории, мало интересных фактов или исторических фактов, документов, которые говорят о деятельности, жизни лютеран здесь, на этих землях в Гродно, или Беларуси. Поэтому любая находка для нас очень уникальна, важна и интересна.