Главный герой фильма «Крепкий орешек-5» будет летать на вертолете МЧС Беларуси МИ-26

Новости Беларуси. Белорусская техника в голливудской киноиндукстрии. Накануне вечером вертолет МИ-26 с нашим экипажем прибыл в Венгрию, где проходят съемки фильма «Крепкий орешек-5». По сюжету, на этом вертолете будет летать Брюс Уиллис. Сумма, в которую Голливуду обойдется аренда тяжелой техники у белорусских спасателей, пока не называется.

Как известно, вертолетов МИ-26 в мире насчитывается немного, в нашей стране их 2. На них белорусские авиаторы уже на протяжении многих лет успешно работают в Греции и Турции при тушении лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Перед нашими авиаторами стоят 2 задачи. Это просто наш вертолет будет в кадре. Вторая задача более амбициозная. Кроме нас ее в мире выполняли наши коллеги из Российской Федерации. Это доставка на внешней подвеске одним вертолетом МИ-26 фюзеляжа второго вертолета МИ-26.

Александр Ярошук, инженер технического расчета по подготовке вертолета МИ-26 ГААСУ «Авиация» МЧС:

Вертолет МИ-26Т на сегодняшний день является самым большим и грузоподъемным вертолетом в мире, не имеющем современных аналогов. Его максимальная взлетная масса составляет 56 тонн, а дальность максимального перегоночного полета – около двух тысяч километров.