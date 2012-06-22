Грейс Келли. Выходя замуж за князя Монако, она думала о счастье и любви, а получила уныние и одиночество

Вся ее жизнь – это утешение многим Золушкам в мире, которые мечтают выйти замуж за принца. Хотя сама она была вовсе не Золушка, скорее, «ангел со стальными крыльями». 52 года жизни были поделены как бы на 2 равные части. В первой было много развлечения, кино, любовных романов, секса. Во второй половине, когда она стал женой европейского монарха, было много уныния и, как ни странно, одиночества.

В ее жизни было достаточно парадоксов: дочь простого каменщика стала женой принца, правда, к тому времени, когда она выходила замуж, ее отец уже разбогател, стал миллионером. Все говорили, что у нее довольно средние актерские способности. Тем не менее, она стала звездой Голливуда, получила премию «Оскар» и стала одной из самых кассовых актрис Америки. Она довольно много себе позволяла до замужества, любила крутить романы, тем не менее, умудрилась выйти замуж девственницей, во всяком случае, ее муж Ренье III в это свято верил.

Я обожаю Монако. Это крошечное государство длиной всего в полтора километра. Там все так необычно. Транспорт: автомобили и лифты. Почему лифты, потому что кругом горы, и все время надо подниматься наверх. Где знаменитые казино, где и сегодня проигрывают миллионные состояния. Где знаменитый театр, в котором пели Шаляпин и Карузо. Где обожаемый мной японский сад, в прудах которого плавают огромные, потрясающе ярких расцветок, очень прожорливые японские карпы. Там есть огромный музей Кусто и княжеский дворец, в котором и жила она, – Грейс Келли.

Грейс Келли родилась в Америке, в Филадельфии, в 1929 году. Ее отец был не только каменщиком, но и олимпийским чемпионом по гребле. Он смог разбогатеть, завел мощную строительную фирму. Мама, бывшая фотомодель, воспитывала детей. Детей было четверо. Отец Джек Келли очень хотел приобщить их к спорту, но не очень получалось, потому что девочки больше всего на свет любили играть в куклы.

Нравы в семье царили пуританские, строгие. Девочки учились в монастырской школе. Грейс училась замечательно. В это трудно поверить, но будущая красавица в детстве была удивительно некрасива, неуклюжа, еще близорука, всегда простужена, но когда ей исполнилось 16 лет, «гадкий утенок» превратился в прекрасного лебедя. Наверно, в ней было какое-то авантюрное начало, потому что, когда ей исполнилось 17, ей больше всего на свете захотелось покинуть родительский дом, уехать в Нью-Йорк, стать свободной. И она уезжает в Нью-Йорк, и поступает в очень престижную Академию сценического искусства.

Стройная, изящная, всегда изысканно одетая. У нее был действительно очень хороший вкус. Она демонстрирует одежду, работает манекенщицей, а еще много снимается для рекламы. Рекламирует мыло, шляпки, даже нижнее белье. Ее фотографии появляются на обложках журналов, ее начинают приглашать и в большое кино. Правда, это в основном вестерны и приключенческие с фильмы. В 1952 году она снимается с Гарри Купером в фильме «Ровно в полдень», а через год появится фильм «Могамбо», где ее партнерами будут Ава Гарднер и Кларк Гейбл, а еще спустя совсем короткое время появится фильм «Деревенская девушка», за роль второго плана в котором она получит премию «Оскар».

Фильм «Могамбо» снимался в Африке. Там на съемках у Грейс начнется роман с артистом Кларком Гейблом. Ее не смутит то, что ее кавалер значительно старше (на 28 лет), что у него бесконечное количество любовниц, четыре брака позади и вставная челюсть. Кларк явно не отличался красноречием, он в основном молчал и улыбался в свои красивые усы. Влюбленные были почти неразлучны, но этот роман был недолгим, потому что об этом узнала мама Грейс и тотчас прилетела на съемки. И все было закончено. Говорят, улетая, в аэропорту Грейс горько плакала.

Конечно, как все девушки, она мечтала встретить своего принца, но была очень влюбчива и довольно легко переходила от одного возлюбленному к другому. Еще до Кларка Гейбла у нее будет 2 довольно громких романа. Газеты будут писать о ее встречах с шахом Ирана Пехлеви. Они познакомились в Нью-Йорке на какой-то вечеринке, в роскошном дорогом отеле «Уолдорф-Астория». Шах влюбился в нее почти сразу. Он никогда не видел таких красивых блондинок. Через несколько дней он сделал ей предложение, и она его приняла, а потом подумала, что отец никогда не разрешит ей выйти замуж за мусульманина. А потом у шаха, конечно, будет еще вторая жена, третья, четвертая, и она забрала свое слово назад, но дорогие подарки жениха все-таки оставила себе на память.

У нее был еще один довольно громкий роман с известным модельером и бонвиваном Олегом Кассини. Он был русского происхождения, обожал Грейс, каждое утро присылал ей огромный букет алых роз. Она даже подумывала: не выйти ли ей за него замуж, но категорически против были ее родители. «Модельер – это не партия для их дочери» – сказали они. А Грейс… Она очень скоро нашла утешение в объятиях другого кавалера.

Она была невероятно хороша собой. Высокий рост, эта фарфоровая кожа, у нее было потрясающе красивое лицо: высокие скулы, глаза цвета Пармской фиалки и очень чувственный рот. Она любила платья, которые невероятно ей шли: с широкими удлиненными юбками «колокол», одежды светлых тонов. Обожала шарфы фирмы «Гермес», большие темные очки и шляпы с большими полями. И ей так шли жемчужные большие ожерелья, которые обвивали ее красивую шею.

В красоте Грейс Келли было что-то настораживающее. Говорят, именно потому на нее обратил внимание знаменитый кинорежиссер, «король фильмов ужасов» Альфред Хичкок. Именно он сделал из нее актрису, которую узнал и полюбил весь мир. Он снял ее в трех, на мой взгляд, своих лучших фильмах, и благодаря ему она стала известна и в Европе.

Он был странный кинорежиссер Альфред Хичкок. Он умел снимать сцены убийства, как любовные сцены, и наоборот. Грейс Хичкок просто обожал, все говорили, что он в нее влюблен, правда, романа у них не было. Она была его музой, он называл ее «вулкан под снегом» и придумал ей этот образ – аристократки с безупречными манерами, но с сильными страстями.

Их последний совместный фильм «Догнать вора» снимался в Европе, недалеко от Монако, на Лазурном берегу. Одна из сцен – автомобиль, в котором героиня на горной дороге мчится, чуть не падая в пропасть (она убегает от погони), станет точь-в-точь повторением того, что произойдет на самом деле, по правде, спустя много лет. И случится это на том же участке дороги, только на этот раз будет уже не кино, и смерть будет настоящей.

1955 год. Грейс Келли прилетает в Европу на Каннский кинофестиваль. И там, неожиданно для себя, получает приглашение от князя Монако посетить его в его резиденции. Он ее совершенно не интересует, к тому же на то же время ей назначено посещение косметического салона, но кто-то из друзей говорит, что это приглашение – честь для нее, что к князю стремятся попасть многие, и даже Альфред Хичкок. После этого она тотчас собирается в гости. Князь мило шутил, говорил ей комплименты, блистал эрудицией, показал свой зоопарк. «Как он мил» – скажет она потом. «Она прелестна! – это его слова. – И я на ней женюсь!»

Тогда еще не было мобильных телефонов, и они писали друг другу письма – страстные, нежные. А к Рождеству того же года князь прилетел в Америку, и когда они гуляли по Нью-Йорку, где-то там в центре Манхеттена он прямо на улице вдруг остановится, протянет ей коробочку с кольцом и скажет: «Выходите за меня замуж!»

Отец Грейс, который и до этого отвергал всех женихов своей дочери, которую еще в детстве называл «моя принцесса», был категорически поначалу против этого брака. «Не хочу, чтобы какой-то разорившийся князь, страны, которую я даже не знаю, женился на моей дочери!» – довольно безапелляционно заявил он важному гостю. А еще князь, составляя брачный контракт, потребовал заплатить ему в качестве приданного 2 миллиона долларов. Джек Келли был возмущен, но потом заплатил, потому что понял, что его дочь выходит замуж за монарха, и тем самым он сможет, наконец, утереть нос всем филадельфийским аристократам, которые все равно считали его плебеем и смотрели на него и его семью несколько свысока. Правда, некоторые газеты предстоящее замужество Грейс приняли в штыки. Их «снежная королева» и какой-то там князь! Это неравный брак. «Да все его владения меньше, чем задний двор нашей киностудии!» – сказал кто-то из кинобоссов.

Саму Грейс это мало интересовало, у нее были другие заботы: она готовилась к свадьбе, ей нужно было пройти обязательное медицинское обследование, ведь она должна была родить наследника престола. А еще ей нужно было убедить князя в своей невинности. Вы знаете, у нее все получилось.

Государство Монако писатель Сомерсет Моэм назвал «солнечным местом для темных личностей». Но саму Грейс Монако совершенно не пугало. Наоборот, оно казалось ей Раем. И вот уже на огромном пароходе, в сопровождении 5 подружек, любимого пуделя по имени Оливер, личного парикмахера и 80 чемоданов она отправляется в Европу.

Невеста счастлива и очень хороша. Ей очень идет длинное, из темного шелка пальто и белая шляпка из накрахмаленного муслина. В порту Монако ее встречает князь на старинной яхте. Когда они берутся за руки, над ними в небе появляется самолет, и на счастливую пару обрушился дождь из красных и белых гвоздик. Этот подарок-сюрприз преподнес друг князя Ари Онассис.

А почти через неделю 18 апреля 1956 года состоялась их свадьба – «Свадьба века». Невеста была ослепительна, на ней было фантастической красоты платье, на которое ушли километры шелка, тафты, старинного бельгийского кружева, много натурального жемчуга. Это платье – подарок Голливуда. Его шили 30 лучших портних. На князе был мундир с многочисленными медалями и орденами. К свадьбе для своей невесты Ренье специально заказал духи, эксклюзив – «Fleurissimo». Кстати, эти духи изготавливаются и продаются и сегодня. Венчание проходило в соборе, а потом все жители Монако собрались в саду – их угощали огромным тортом.

На прием для гостей, который был во дворце, приехала почти половина Голливуда. Во время приема молодые незаметно исчезли, а потом появились в дорожных костюмах – их ждала княжеская яхта. Они отправились в довольно длительное путешествие, плавали вокруг Корсики, загорали на малолюдных пляжах, а к концу поездки молодую жену стало слегка подташнивать.

Ровно через 9 месяцев и 4 дня она родила прелестную девочку, почти 4 кг. Дочь назвали Каролина. Спустя год родился сын, будущий наследный принц Альберт. Дав согласие выйти замуж, Грейс Келли понимала, что ей придется расстаться с Голливудом: она ведь так хотела иметь семью, родить детей.

Жизнь после свадьбы ей казалась сказкой, но, увы, сказка не получилась. У принца Ренье оказался вовсе не ангельский характер. Это был уже не тот галантный кавалер, который забрасывал ее любовными письмами, оказалось, что все то, что любила она, было ненавистно ему. Он любил одиночество, а, главное, он был несдержан, раздражителен, вспыльчив.

Иногда Грейс чувствовала себя очень одинокой. Она много занималась с детьми, рисовала, читала им книжки, шила куклам платья, обожала фотографировать их с маленькими щенками или котятами, а еще она увлеклась флористикой, сама стала составлять букеты из сухих цветов. Некоторые ее композиции продавались на благотворительных аукционах, и довольно дорого. Ее стали называть «Королевой цветов». Келли была очень гостеприимной и обаятельной, к ней часто приезжали ее друзья, знаменитые гости, которых раньше никогда не знало Монако: Элла Фицджеральд, Гарри Белафонте, Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра, Вишневская, Ростропович. С кем она дружила по-настоящему – это с Марией Каллас, знаменитой певицей.

А вот кого Грейс Келли не любила, так это Мерилин Монро. Ее когда-то Синатра и Онассис сватали Ренье в жены. Даже ходила шутка: «Все мужчины мечтают провести ночь с Мерилин Монро, а жизнь с Грейс Келли». Все-таки было в этой женщине какое-то обещание домашнего очага и верности.

Время шло. Князь заметно постарел, а Грейс оставалась красивой и очень моложавой. Жители Монако ее просто обожали, и князь чувствовал, что его подданные больше любят его жену, чем его самого. Это, конечно, его очень злило и раздражало.

Альфред Хичкок начинает новый фильм и хочет пригласить на съемки свою любимицу – Грейс Келли. Князь был не против, но против выступила вся общественность Монако, сочтя эту затею слишком легкомысленной. «Здесь, в Монако, я могу играть только одну роль – роль его принцессы» – грустно скажет она. Принцесса много занималась благотворительностью, каждый год в Рождество устраивала для детей елки, чаепитие для пожилых людей и инвалидов, организовала в Монако детский сад, новую больницу, театр. А еще со сцены она стала читать стихи. И это у нее хорошо получалось, она ездила по Европе, участвовала в разных фестивалях. Все встречали ее восторженно.

Равнодушен к успеху жены был только ее муж, князь Ренье. Они все больше отдалялись друг от друга, она часто уезжала, подолгу жила в Париже, а он оставался всегда в Монако. Чтобы заглушить тоску, она даже одно время стала немного выпивать. Вокруг нее крутилось много молодых кавалеров, она их называла «плюшевые мальчики». И один из них австрийский режиссер на некоторое время, говорят, даже стал ее любовником.

Дети выросли и все меньше походили на ангелов, было с ними много проблем, особенно дочери были своенравными и необузданными. Дочери часто влюблялись и выходили замуж Бог знает за кого. Мать и дочери – красивые женщины, но между ними так часто возникали некрасивые ссоры и обиды.

А потом будет этот страшный день. Сентябрь 1982 года. Грейс Келли и ее младшая дочь ждут машину. Водитель должен отвезти их в Монако. Начищенный до блеска автомобиль ждет их. Грей Келли, которая обычно не любила водить машину, особенно по серпантину горных дорог, неожиданно скажет водителю: «Спасибо, я поведу автомобиль сама: мне нужно поговорить с дочерью». Через 10 минут машина на крутом повороте упадет в пропасть. Успели мать и дочь поговорить – это навсегда останется тайной. Стефания молчит, а Грейс умрет, так и не придя в сознание. Говорят, причиной смерти, все-таки, был инсульт: Грейс Келли давно страдала гипертонией. В гробу она лежала в белых одеждах, невероятно красивая. Плакали все подданные, плакали многочисленные гости и друзья, рыдал князь Ренье. Вся страна Монако погрузилась в траур.

Грейс будет похоронена в том соборе, где когда-то приходило ее венчание. Князь Ренье после смерти жены прожил еще почти 20 лет и больше не женился. Он старел все больше, отходил от дел, и осталась у него только одна страсть в конец жизни – это увлечение цирком. Когда он умер в 2005 году, его похоронили рядом с женой. Сегодня над их могилами надпись «Тишина и уважение».

После гибели Грейс Келли подданные Монако полюбили ее еще больше. Она для них стала почти как святая, даже выпустили монету в 2 евро с ее портретом. Монако правит принц Альберт – умный, демократичный, спортивный, а мир и сегодня хорошо помнит его мать – актрису Грейс Келли – Золушку, ставшую принцессой, которая, может быть, не всегда была счастлива, но была такой прекрасной.

Элеонора Езерская