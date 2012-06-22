Фестиваль оперного и балетного искусства пройдет в Несвиже с 22 по 24 июня. Откроет его премьера «Евгения Онегина»

Новости Беларуси, Минская область. Культурная столица-2012 — Несвиж — принимает «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Это третий масштабный проект под открытым небом. В этом году в программе летнего фестиваля — не только оперные произведения, но и балет. Третьи «Вечера Большого театра» решили открыть премьерой — обновлённой оперой «Евгений Онегин».

Летний фестиваль в эти дни развернулся на разных площадках Несвижа. В театральном зале дворца Радзивиллов — концерт по произведениям Владислава Сырокомли. А в костёле Божьего тела спустя 150 лет вновь звучат произведения белорусских композиторов классицизма Козловского и Дещинского. Первая же ласточка культурного проекта — совместный концерт струнного квинтета «Серенада» и ведущих солистов Большого в городской ратуше.

Сергей Третьяк, заведующий труппой оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это программа романсов, программа популярной музыки — как раз демократичная ниша, где на концерте каждый слушать находит свою мелодию. Мы, конечно же, стараемся делать такие программы, чтобы мелодии были узнаваемы.

На «Вечерах Большого театра» в замке Радзивиллов не только поют, но и танцуют — в этом году «Кармен-сюиту» и «Болеро». Впрочем, и для оперы, и для балета площадка под открытым небом — атмосфера естественная. Европейская практика.

Станислав Трифонов, артист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

В натуральном звучании, не используя никаких подзвучек, мы можем общаться с публикой натуральным звуком, потому что структура колодца этого замка отражает звук, и всё замечательно звучит.

Завершится культурный форум гала-концертом звёзд Большого театра в воскресенье 24 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.