«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Новости Беларуси. Интерактивная классика. Аудитория народных поэтов и писателей Беларуси появилась в Белорусском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янка Купала, Якуб Колас, Василь Быков – классикам посвящено 17 персональных стендов. Не забыли никого: именно столько поэтов и прозаиков за всю историю белорусской литературы были удостоены высокого звания «народный». Основная информация о жизни «властителей дум» оформлена в дизайнерском стиле.

Впрочем, уникальность кабинета – в его многофункциональности. В основе концепции – новые информационные технологии. Так, на стендах размещен специальный QR-код. Сканируя его с помощью телефона, посетитель попадает на интернет-площадку с биографией, научными работами и творчеством выбранного писателя.

Иван Ровдо, декан филологического факультета БГУ:

Самае галоўнае, што ўсе гэтыя матэрыялы стануць крыніцай, базай для пошукавых ведаў студэнтаў, для развіцця творчых здольнасцяў. Лепшыя з прац студэнтаў, зноў жа, мы будзем размяшчаць на гэтым сайце.

Татьяна Шамякина, дочь И.П. Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы филологического факультета БГУ, профессор:

Найбольш гэта будзе садзейнічаць выхаванню, таму што яны бачаць, як можна ўсё эстэтычна, прыгожа зрабіць – пра пісьменніка таго ці іншага – лаканічна, у той жа час душэўна. Я лічу, што гэта перспектыўны напрамак. Добра, каб такіх аўдыторый было больш.