Валентин Елизарьев – о своем юбилее, вдохновении, настоящем и будущем балета

Новости Беларуси. На неделе в Минске открылась фотовыставка, посвященная творчеству величайшего белорусского балетмейстера Валентина Елизарьева. В 2017 году ему исполняется 70. Его первый балет – «Кармен-сюита» – в свое время был признан сенсацией. Затем маэстро создал более 15 спектаклей. Многие из которых – «Спартак», «Щелкунчик», «Кармина Бурана», «Болеро» и другие – стали наследием мирового искусства. Осенью прославленный белорусский хореограф осуществит новую редакцию балета «Спартак». Об искусстве и роли личности в нем программа «Неделя» поговорила с Валентином Елизарьевым.

Здравствуйте, Валентин Николаевич. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы.

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, балетмейстер, педагог:

Здравствуйте, рад вас видеть.

У вас впереди очень серьезная дата – 70 лет, юбилей. С каким мыслями, чувствами и, может быть, планами вы подходите к этому серьезному рубежу?

Валентин Елизарьев:

С хорошими мыслями, с большими планами, потому что я собираюсь жить долго и творить.

После длительного отсутствия вы снова будете работать в Большом. В каком качестве?

Валентин Елизарьев:

Я в качестве приглашенного человека. Большой театр предложил мне, чтобы в нем прошел мой юбилей.

Будете ставить «Спартак»?

Валентин Елизарьев:

Да. Это мой спектакль, мой любимый спектакль. Я с удовольствием обращусь к ним, введу новых исполнителей, пересмотрю хореографию очень многих сцен.

А у вас нет ощущения такого в преддверии 70-летнего юбилея, что вы в каком-то смысле тоже Спартак? Вся жизнь через борьбу, через преодоление каких-то трудностей.

Валентин Елизарьев:

Не без этого, конечно. На преодолении все искусство построено, поэтому я не понимаю, когда кто-то чего-то не преодолевает и как-то идет к результату. У меня так не получается. Для меня каждый спектакль – это живой ребенок, которого я рожаю. И для меня каждый спектакль очень дорог. Если у меня спросите, какой у меня спектакль самый близкий, я вам отвечу: все.

Что является вашим вдохновением? Что является вашей музой?

Валентин Елизарьев:

У меня две музы. Это моя супруга и моя дочка. Это постоянные. А вообще, хоть балет не женского рода, а слово хореография женского рода – это тоже моя муза. Я посвятил этому жизнь, не жалею. У меня очень интересная жизнь была.

В советское время балет, в том числе белорусский, был в каком-то смысле визитной карточкой большой страны наряду с космосом, с хоккеем. На ваш взгляд, что сейчас происходит с балетом?

Валентин Елизарьев:

Вы знаете, происходит коммерциализация балета. Раньше как-то люди были больше за идею, за искусство.

А сейчас, получается, идея – это заработать деньги?

Валентин Елизарьев:

Сейчас американский подход стал. Сколько стоит, сколько мне заплатят. Хотя остались еще люди, которые живут искусством, живут делом. Понимают, что сразу нельзя заработать, а нужно сначала вложить. Не деньги вперед, а вперед искусство.

Есть высказывание, что художник должен быть чуть-чуть голодным всегда.

Валентин Елизарьев:

Я согласен.

Почему?

Валентин Елизарьев:

Мне кажется, что переедание вообще в принципе, с медицинской точки зрения. Настоящее искусство рождается, наверное, в профессиональных коллективах прежде всего, которые не живут одним днем. Сегодня мода на это – мы это делаем. Есть какие-то ценности не переходящие, какие-то вечные. Нужно где-то в этом русле идти. Все остальное наносное. Все равно все возвращается к истокам.

Каким может быть будущее белорусского балета? Или вообще балета в целом. Это искусство не умирает?

Валентин Елизарьев:

Будущее белорусского балета и искусства балета в целом будет зависеть от личности творцов. Будет творец – будет искусство. А не будет творца – не будет искусства. Нам нужны большие таланты и личности. Тогда будут о нашем балете говорить везде очень много, во всем мире.