Ансамбль «Песняры»: Костюм – это продолжение национального образа!

Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» – визитная карточка Беларуси. Его участники известны далеко за пределами нашей страны не только как исполнители всенародно любимых хитов «Александрина», «Касіў Ясь канюшыну», «Беловежская пуща», но и как модники-стиляги. Они всегда выглядели и выглядят как с иголочки.

Одним из главных модников в коллективе всегда был основатель и художественный руководитель«Песняров» Владимир Мулявин. Его образ с длинными усами подчеркивал уникальный стиль – кафтан на длинную свитку, который выдающийся артист подвязывал широким поясом наподобие слуцкого, меховая шляпа с перьями, старинные сапоги из желто-коричневой кожи… Поговаривают, не всем участникам коллективам была по душе обувь с высоким для мужчин каблуком. И однажды кто-то из музыкантов не выдержал и отпилил эти атрибуты. На что Мулявин отреагировал сурово и приказал приклеить их назад. На следующий день каблуки были на месте.

Владимир Мулявин всегда любил одеваться по-шляхетски. И уделял созданию сценических костюмов огромное значение.

В этих расписных одеяниях участники легендарного ансамбля выступали на «Славянском базаре в Витебске» в 1994 году. Костюмы были специально созданы к 25-летию коллектива и его новой программы «Голос души». Кстати, для каждой концертной программы эскизы нарядов утверждались на самом высоком уровне в Министерстве культуры.

В 1976 году «Песняры» стали первым советским ансамблем, который отправился на гастроли в Соединенные Штаты. Специально для такого случая музыкантам пошили костюмы из очень модной тогда джинсовой ткани, доставать ее пришлось из-за границы. Многие из этих интересных нарядов, которые сейчас висят на музейных манекенах, не утратили своей актуальности и сегодня.

По расписным и расшитым нарядам, которыевручную создавались лучшими мастерами, можноследить за эволюцией в творчестве легендарного коллектива. Сегодня «Песняры» активно используют для выступлений примерно 5 вариантов костюмов, в каждом из которых прослеживаются элементы национальной самобытности.