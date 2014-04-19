Коллекция нательных крестиков времен крещения Руси и других раритетов выставлена в краеведческом музее агрогородка Поколюбичи Гомельской области

Новости Беларуси. Нательные крестики времен крещения Руси, иконы, писаные с обычных белорусских крестьян, и даже драгоценное пасхальное яйцо от поставщика императорского дворца ювелира Павла Овчиникова - такие богатства в эти предпраздничные дни можно увидеть в небольшом краеведческом музее агрогородка Поколюбичи Гомельской области.

Все эти сокровища принадлежат одному увлеченному человеку — коллекционеру с 60-тилетним стажем Валерию Гримашевичу. Ценность уникального собрания больше не в денежном, а в абсолютном эквиваленте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Гримашевич, коллекционер:

С мамы начиналось. У меня мама - рукодельница. У нас хранились эти набожники. И вся хата в рушниках была. И мама всегда на Пасху стирала и белила обязательно. И она ткала сама. И вот тогда я уже понимал эту красоту.

В свои 65 Валерий Васильевич утверждает: коллекционированием занимается с 5 лет. Любовь к прошлому мальчику привил отец — сельский учитель истории. Начиналось всё со спичечных коробков, затем были марки, монеты, открытки. Сегодня же в коллекции 71 - но направление и десятки тысяч предметов. Но самые дорогие и близкие, как воспоминания из детства, полесские рушники.



Валерий Гримашевич, коллекционер:

Вот здесь два набожника нашей знаменитой ветковской школы «Неглюбка» представлены. Такие ручники висят даже в фойе Организации Объединенных Наций. Они служат оберегом. И вообще, наши полесские ручники самые многогранные, самые красивые. Они служат визитной карточкой Полесья.



Набожники, то есть рушники, покрывавшие иконы, могли достигать шести метров в длину: полотно украшало не один образ, а целый иконостас в доме зажиточного крестьянина. Такие были не у каждого, а вот нательный крест - неотъемлемая часть жизни любого христианина.

Валерий Гримашевич, коллекционер:

Вот где-то 15 век. Называется «Цветущий крест». С эмалями. Очень красивый. Вот крестики 10 века.



Жемчужина коллекции Валерия Гримашевича - пасхальное яйцо работы Павла Овчиникова: золочёное серебро, украшенное полудрагоценными камнями, выполненное в псевдорусском стиле.



Валерий Гримашевич, коллекционер:

В конце 19 века изготовлено фирмой знаменитого Павла Овчиникова, который был поставщиком императорского двора, ювелиром. Оно изготовлено из серебра. Внутри золочение. Вот так «христосовались» на Пасху - наливался кагор.

Удивительно, но всё это богатство выставлено сегодня не где-то в Оружейной палате или Лондонском тауэре, а в обычном краеведческом музее агрогородка Покалюбичи.

Валерий Гримашевич, коллекционер:

У человека должен быть стержень. Должна быть вера. Человек без веры - ничто.