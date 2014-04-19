Родные Габриэля Гарсии Маркеса делят прах писателя

Новости Мексики. Прах колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса находится в крематории. Родственники нобелевского лауреата еще не решили, в какой стране он будет захоронен.

Близкие писателя, живущие в Мехико, настаивают на том, чтобы он оставался в Мексике. Родственники из Колумбии просят вернуть прах автора «Ста лет одиночества» на родину.

Габриэля Гарсии Маркеса не стало в минувший четверг. В Колумбии объявлен трехдневный траур.

Ему было 87 лет. «Полковнику никто не пишет», «Любовь во время чумы», «Осень патриарха».

Славу и всемирную любовь Маркесу принёс роман «Сто лет одиночества». Это самая читаемая книга на испанском после «Дон Кихота». И ради этого литературного произведения Маркес на полтора года запер себя дома. Для того, чтобы отправить рукопись по почте, ему пришлось продать последние бытовые приборы – миксер и фен супруги.

Еще в 80-е, когда Маркес получил Нобелевскую премию по литературе за роман «Сто лет одиночества», его назвали «мастером ощущений».

Габриэль Гарсия Маркес, писатель (в одном из интервью):

Представить, что миллионы будут читать что-то написанное мной в уединении в моей комнате всего лишь 28 буквами алфавита и двумя пальцами, а это всё, что у меня есть, было чистым безумием.

Вся его жизнь – череда подвигов. Сначала он смог побороть рак легких, потом лимфому. Он ненавидел вопросы о секретах успеха, не раздавал советы по преодолению недугов. А в автобиографии, написанной за несколько лет до смерти, Маркес написал: мой главный секрет – уметь читать иероглифы реальности...

Писатель, по которому, без преувеличения, скорбит весь мир.

Шакира, колумбийская певица:

Дорогой Габо, однажды ты сказал, что жизнь – это не то, что прожил человек, а то, что он помнит. Твою жизнь мы запомним как уникальный и неповторимый подарок, как самый оригинальный из всех рассказов.



Эдвард Радзинский, российский писатель, драматург (в интервью РИА-Новости):

Всякий интеллигентный человек должен был прочесть «Сто лет одиночества». Маркес, Апдайк, Артур Миллер, Хемингуэй, Ремарк – все это было частью «джентельменского набора» любого хоть сколько-нибудь просвещенного человека.

Энрике Пенья Ньето, президент Мексики:

Магический реализм Маркеса стал символом современной культуры.

Официальная церемония прощания с писателем состоится в понедельник, 21 апреля, в Мехико.