Фронтовик принёс пакет и завещал открыть на своё 100-летие. Письмо с уникальными данными показали в музее Могилёва

Новости Беларуси. В 1997 году ветеран Великой Отечественной Евсей Близняков принёс запечатанный свёрток в Могилёвский краеведческий музей. И завещал вскрыть в день своего столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время войны красноармеец входил в состав военной группы «Голос». Свидетелями такого волнительного события стали родные ветерана, соратники и просто небезразличные к своей истории могилевчане.

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:

В пакете, который мы сегодня торжественно вскрыли, оказалось две книги о деятельности группы «Голос». В которой представлена достоверная информация о спасении города Кракова. Кроме этого: автобиография и самое главное – тексты завещания. В которых он напутствует нас беречь нашу Родину, помнить о героях, которые когда-то приближали Великую Победу.

18 января 1945 года разведчикам группы, в состав которой входил и Евсей Близняков, удалось обнаружить и уничтожить склад взрывчатки. Она предназначалась для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.