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Фронтовик принёс пакет и завещал открыть на своё 100-летие. Письмо с уникальными данными показали в музее Могилёва

03 августа 2020 08:43
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Новости Беларуси. В 1997 году ветеран Великой Отечественной Евсей Близняков принёс запечатанный свёрток в Могилёвский краеведческий музей. И завещал вскрыть в день своего столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фронтовик принёс пакет и завещал открыть на своё 100-летие. Письмо с уникальными данными показали в музее Могилёва-1

Во время войны красноармеец входил в состав военной группы «Голос». Свидетелями такого волнительного события стали родные ветерана, соратники и просто небезразличные к своей истории могилевчане.

Фронтовик принёс пакет и завещал открыть на своё 100-летие. Письмо с уникальными данными показали в музее Могилёва-4

Александра Буракова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Могилёвского областного краеведческого музея:
В пакете, который мы сегодня торжественно вскрыли, оказалось две книги о деятельности группы «Голос». В которой представлена достоверная информация о спасении города Кракова. Кроме этого: автобиография и самое главное  тексты завещания. В которых он напутствует нас беречь нашу Родину, помнить о героях, которые когда-то приближали Великую Победу.

Фронтовик принёс пакет и завещал открыть на своё 100-летие. Письмо с уникальными данными показали в музее Могилёва-7

18 января 1945 года разведчикам группы, в состав которой входил и Евсей Близняков, удалось обнаружить и уничтожить склад взрывчатки. Она предназначалась для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.

Фронтовик принёс пакет и завещал открыть на своё 100-летие. Письмо с уникальными данными показали в музее Могилёва-10

Операция советских разведчиков, сорвавших секретный план гитлеровцев, отразилась в романе и киноленте «Майор Вихрь».

# Великая Отечественная война # Культура # Александра Буракова # Евсей Близняков # Фотофакт

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