«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы

Новости Беларуси. Знаменитая «Павлинка» на сцене Лидского замка. Такой подарок ко Дню города Лиды, культурной столицы Беларуси 2020 года, сделал Национальный академический театр имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярким аккордом театр завершает свой 100-й, юбилейный сезон.

Легендарный спектакль – настоящий символ Купаловского. «Павлинка» в репертуаре с 1944 года. Колоритные характеры, интересный сюжет от классика белорусской литературы, народные песни и мастерство актеров – все это и делает успех спектакля.

Он завоевал любовь зрителей многих поколений и стал настоящей визитной карточкой театра. Пьесу впервые поставили в антураже загадочного Лидского замка, а вход для зрителей сделали бесплатным.

Елена Дьякович, жительница Лиды:

Я с таким удовольствием ждала целую неделю это мероприятие, даже сына с собой взяла. Хотя, он мне говорит: «Я еще только в мае читал и даже смотрел по телевизору, а сейчас должен смотреть?» Я говорю: «Да, сынок, пойдем обязательно». И пришла вот с ним вместе. Мне это очень нравится, очень интересно.

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

Вельмі важна, што мы ў рамках праэкта «Культурная сталіца» закрываем наш 100-й тэатральны сезон. Зразумела, што гэта натуральны антураж, зразумела, што мы трошкі перажываем, ці будзе дождж, якое будзе надвор’е. Але я перакананы, што спектакль «Паўлінка» заўсёды будуе добры настрой. І тая публіка, якая прыйдзе і прыйшла сёння на гэты спектакаль, напэўна атрымае вялікую асалоду.