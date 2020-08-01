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«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы

01 августа 2020 12:08
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Новости Беларуси. Знаменитая «Павлинка» на сцене Лидского замка. Такой подарок ко Дню города Лиды, культурной столицы Беларуси 2020 года, сделал Национальный академический театр имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярким аккордом театр завершает свой 100-й, юбилейный сезон.

«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы-1

Легендарный спектакль – настоящий символ Купаловского. «Павлинка» в репертуаре с 1944 года. Колоритные характеры, интересный сюжет от классика белорусской литературы, народные песни и мастерство актеров – все это и делает успех спектакля.

«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы-4

Он завоевал любовь зрителей многих поколений и стал настоящей визитной карточкой театра. Пьесу впервые поставили в антураже загадочного Лидского замка, а вход для зрителей сделали бесплатным.

«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы-7

Елена Дьякович, жительница Лиды:
Я с таким удовольствием ждала целую неделю это мероприятие, даже сына с собой взяла. Хотя, он мне говорит: «Я еще только в мае читал и даже смотрел по телевизору, а сейчас должен смотреть?» Я говорю: «Да, сынок, пойдем обязательно». И пришла вот с ним вместе. Мне это очень нравится, очень интересно.

«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы-10

Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
Вельмі важна, што мы ў рамках праэкта «Культурная сталіца» закрываем наш 100-й тэатральны сезон. Зразумела, што гэта натуральны антураж, зразумела, што мы трошкі перажываем, ці будзе дождж, якое будзе надвор’е. Але я перакананы, што спектакль «Паўлінка» заўсёды будуе добры настрой. І тая публіка, якая прыйдзе і прыйшла сёння на гэты спектакаль, напэўна атрымае вялікую асалоду.

«Я с удовольствием ждала целую неделю это мероприятие». Какой сюрприз лидчанам сделал театр имени Янки Купалы-13

И это не все сюрпризы для лидчан в День города. Праздник продлится до позднего вечера. Центральным местом выбран Лидский замок. Концерты, мастер-классы, рыцарские турниры, ярмарки, фестивали и даже марафонский заплыв на озере. Таким образом Лида отметит 697 лет.

# Театр # Культура # Елена Дьякович # Павел Латушко # Фотофакт

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