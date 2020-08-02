Анатолий Ярмоленко в Ганцевичах: уникальность городов маленьких в том, что они чистенькие, хорошие, ухоженные

Новости Беларуси. Акция «Мы вместе за Беларусь» шагает по стране. В 2020 году ей уже исполняется пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Акция «Мы вместе за Беларусь» шагает по стране. В 2020 году ей уже исполняется пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С тех пор она заглянула в 200 населенных пунктов. В Ганцевичах собрались практически все жители райцентра, которые гордятся своей малой родиной. В 2020 году в центре внимания праздника – медики.
Наталья Куласей, жительница Ганцевичей:
Мы родились в этом городе, это очень гостеприимный город. Здесь живут трудолюбивые мирные люди, которые уважают друг друга, и тем более в условиях пандемии (это доказало свое) мы все сплотились. Большое спасибо нашим медикам.
Наши дети тут растут, живут и радуются жизни. Нам здесь нравится, мы гордимся городом своим.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Уникальность городов маленьких в том, что они чистенькие, что они хорошие, ухоженные, живут добрые люди, как поётся в наших песнях.
Наталья Кондратович, председатель Ганцевичского районного объединения профсоюзов:
У нас сегодня юбилей – 5 лет подряд Ганцевщина принимает данную акцию. И цель ее – сплотить людей, вместе работать на благо каждого человека и в целом всей страны.
Акция «Мы вместе за Беларусь» раскрывает непохожесть каждого уголка нашей страны и в то же время объединяет жителей общими идеалами. За эту инициативу в 2019 году Федерация профсоюзов получила специальную награду от Президента Беларуси.