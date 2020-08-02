Анатолий Ярмоленко в Ганцевичах: уникальность городов маленьких в том, что они чистенькие, хорошие, ухоженные

Новости Беларуси. Акция «Мы вместе за Беларусь» шагает по стране. В 2020 году ей уже исполняется пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор она заглянула в 200 населенных пунктов. В Ганцевичах собрались практически все жители райцентра, которые гордятся своей малой родиной. В 2020 году в центре внимания праздника – медики.

Наталья Куласей, жительница Ганцевичей:

Мы родились в этом городе, это очень гостеприимный город. Здесь живут трудолюбивые мирные люди, которые уважают друг друга, и тем более в условиях пандемии (это доказало свое) мы все сплотились. Большое спасибо нашим медикам.

Наши дети тут растут, живут и радуются жизни. Нам здесь нравится, мы гордимся городом своим.