Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации

Новости Беларуси. Обновленную гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обновленную гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Звуки строительных инструментов здесь были слышны 10 месяцев, хотя планировали уложиться за 15. Этот объект по поручению главы государства был взят на особый контроль.
После реконструкции здание увеличилось в объеме: пристроена монолитная лестница, два класса над спортивным залом. Среди новшеств – собственная студия звукозаписи. Появились и просторные дополнительные классы. Гордостью учреждения стал новый концертный зал на 300 мест с уютной камерной атмосферой. Его уникальность – современная звукоизоляция.
Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Особая благодарность правительству за то, что так быстро были решены те проблемы, которые возникали, возможно, до этого. И за год было выстроено и построено это историческое здание.
Непросто. Я видел тот тяжелый труд строителей, которым нужно было исторический фундамент укреплять, что-то возделывать по новым нормативам. Но в любом случае за этот короткий срок сделать такую красоту, которой мы можем вместе гордиться всей страной и любоваться.
На этом сюрпризы не закончились. В распоряжении учащихся теперь 14 пианино отечественного производства и 22 рояля, прибывших из Японии. В 2020 году планируют закупить еще 15 инструментов.
Кроме новинок реконструкция подарила гимназии-колледжу и частичку истории – строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи.