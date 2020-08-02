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Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации

02 августа 2020 12:04
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Новости Беларуси. Обновленную гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации -1

Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации -3

Звуки строительных инструментов здесь были слышны 10 месяцев, хотя планировали уложиться за 15. Этот объект по поручению главы государства был взят на особый контроль.

После реконструкции здание увеличилось в объеме: пристроена монолитная лестница, два класса над спортивным залом. Среди новшеств – собственная студия звукозаписи. Появились и просторные дополнительные классы. Гордостью учреждения стал новый концертный зал на 300 мест с уютной камерной атмосферой. Его уникальность – современная звукоизоляция. 

Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации -6

Александр Поляков, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:
Особая благодарность правительству за то, что так быстро были решены те проблемы, которые возникали, возможно, до этого. И за год было выстроено и построено это историческое здание.

Непросто. Я видел тот тяжелый труд строителей, которым нужно было исторический фундамент укреплять, что-то возделывать по новым нормативам. Но в любом случае за этот короткий срок сделать такую красоту, которой мы можем вместе гордиться всей страной и любоваться.

Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации -9

Гимназию-колледж при Академии музыки торжественно открыли после реставрации -11

На этом сюрпризы не закончились. В распоряжении учащихся теперь 14 пианино отечественного производства и 22 рояля, прибывших из Японии. В 2020 году планируют закупить еще 15 инструментов.

Кроме новинок реконструкция подарила гимназии-колледжу и частичку истории – строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи. 

# Белорусская музыка # Культура # Александр Поляков # Анатолий Сивак # Юрий Бондарь # Фотофакт

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