Прямой эфир

«Ему приснился сон и он увидел эмоции в цветах». Необычный спектакль, созданный по идее мальчика с аутизмом, покажут в Минске

17 декабря 2019 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина. Эти человеческие чувства станут главными героями удивительного спектакля, который покажут на сцене Дворца культуры Минского автозавода. Спектакль создан семейным инклюзив-театром «i». В нем заняты 80 актеров и один певец: лидер группы J:МОРС будет «разогревать» публику перед началом постановки.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель семейного инклюзив-театра «i» – Ирина Пушкарева.

«Самая чувственная коллаборация» – именно так назвали совместное выступление Владимира Пугача и ваших ребят. Расскажите об этой постановке.

Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «i»:
Сложно сказать в одном выражении, в двух словах, но, в целом, там дети говорят о том, чтобы они хотели сказать своей семье, о себе, когда они взрослеют, когда они становятся подростками, когда они входят во взрослую жизнь. Спектакль создавался детьми, а фабулу придумал мальчик с аутизмом Кастусь Жибуль. И поэтому сколько бы раз мы не выходили на сцену, это очень искренне и трогательно, потому что дети говорят правду и их не переспоришь.

«Ему приснился сон и он увидел эмоции в цветах». Необычный спектакль, созданный по идее мальчика с аутизмом, покажут в Минске-1

Когда есть особенные актеры, это еще сложнее. Существуют какие-то методики, схемы или это просто идет от сердца?

Ирина Пушкарева:
Все-таки, в первую очередь, от сердца, но это достаточно большая кропотливая работа и это определенная методика, которая у нас есть. Это происходит еще до того момента, когда ребенок или взрослый с особенностями попадают в общий котел репетиций или каких-то занятий со всеми. Приходят абсолютно разные люди и кто-то еще плохо слышит, кто-то не умеет говорить, кто-то с трудом двигается. Вот этот подготовительный период, когда человек понимает, что мы ничего плохого не хотим, не будем заставлять, не будем ломать, он учится доверять и понимает, что, наоборот, будет все хорошо. Это взаимодействие, когда любой человек с аутизмом учится доверять и понимать, что он находится в дружественной и творческой среде – это, наверное, та ниточка, за которую можно уцепиться, пойти дальше и уже увидеть способности, таланты и их раскрыть.

«Ему приснился сон и он увидел эмоции в цветах». Необычный спектакль, созданный по идее мальчика с аутизмом, покажут в Минске-4

На самом деле, сцена дает очень много возможность быть собой для всех, возможность быть свободным, говорить то, о чем думаешь. Когда дети вместе с нами, со взрослой творческой командой создавали этот спектакль, они говорили о каких-то сокровенных вещах. У нас экран один из действующих персонажей, когда там мини-интервью мини-исповеди, и это дает такой достаточно сильный эффект, потому что родителям дети не могли этого сказать: о каких-то своих горестях, мечтах и переживаниях.

80 человек на сценеэто много. Сколько у вас участвует человек?

Ирина Пушкарева:
Чуть больше. Дело в том, что мы с огромным удовольствием и благодарностью работаем и с детским хором, с 10-ой музыкальной школой искусств. Потрясающие детки. Они уже второй спектакль с нами, они замечательно поют. Это, конечно, очень яркое выразительное средство, от которого не откажешься, но их еще 40 человек, поэтому нас еще больше. Мне, например, не страшно. Я выросла на балетах Елизарьева и танцевала. У него труппа всегда больше 100 человек, поэтому в этом есть определенная красота, когда можно делать какие-то пластические комбинации, учитывая такую массовость.

«Ему приснился сон и он увидел эмоции в цветах». Необычный спектакль, созданный по идее мальчика с аутизмом, покажут в Минске-7

Пьеса написана особенным ребенком. Как это произошло?

Ирина Пушкарева:
Дело в том, что особенные люди с трудом распознают эмоции как в себе и их передают, так и в человеке. Это часть наших занятий, это часть терапии, когда мы этому учим. Кастусь, когда об этом думал, ему приснился сон и он эти эмоции увидел в цветах. Об этом тоже есть небольшая предыстория в спектакле, он их называет по цветам и мне это стало очень интересным. Мы с детьми собрались, обсудили и, на самом деле, он так правильно это увидел, что многие дети говорят: да, злость красная, например. По каким-то оттенкам, нюансам, по другим чувствам и эмоциям были вопросы, но по основным нет.

# Театр # Культура # Ирина Пушкарева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей
17 декабря 2019 08:35

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей

Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино
17 декабря 2019 07:47

Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах
16 декабря 2019 08:58

В Минске презентуют мультимедийный проект о фронтовых кинооператорах