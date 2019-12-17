«Ему приснился сон и он увидел эмоции в цветах». Необычный спектакль, созданный по идее мальчика с аутизмом, покажут в Минске

Злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина. Эти человеческие чувства станут главными героями удивительного спектакля, который покажут на сцене Дворца культуры Минского автозавода. Спектакль создан семейным инклюзив-театром «i». В нем заняты 80 актеров и один певец: лидер группы J:МОРС будет «разогревать» публику перед началом постановки. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – художественный руководитель семейного инклюзив-театра «i» – Ирина Пушкарева. «Самая чувственная коллаборация» – именно так назвали совместное выступление Владимира Пугача и ваших ребят. Расскажите об этой постановке. Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзив-театра «i»:

Сложно сказать в одном выражении, в двух словах, но, в целом, там дети говорят о том, чтобы они хотели сказать своей семье, о себе, когда они взрослеют, когда они становятся подростками, когда они входят во взрослую жизнь. Спектакль создавался детьми, а фабулу придумал мальчик с аутизмом – Кастусь Жибуль. И поэтому сколько бы раз мы не выходили на сцену, это очень искренне и трогательно, потому что дети говорят правду и их не переспоришь.

Когда есть особенные актеры, это еще сложнее. Существуют какие-то методики, схемы или это просто идет от сердца? Ирина Пушкарева:

Все-таки, в первую очередь, от сердца, но это достаточно большая кропотливая работа и это определенная методика, которая у нас есть. Это происходит еще до того момента, когда ребенок или взрослый с особенностями попадают в общий котел репетиций или каких-то занятий со всеми. Приходят абсолютно разные люди и кто-то еще плохо слышит, кто-то не умеет говорить, кто-то с трудом двигается. Вот этот подготовительный период, когда человек понимает, что мы ничего плохого не хотим, не будем заставлять, не будем ломать, он учится доверять и понимает, что, наоборот, будет все хорошо. Это взаимодействие, когда любой человек с аутизмом учится доверять и понимать, что он находится в дружественной и творческой среде – это, наверное, та ниточка, за которую можно уцепиться, пойти дальше и уже увидеть способности, таланты и их раскрыть.

На самом деле, сцена дает очень много – возможность быть собой для всех, возможность быть свободным, говорить то, о чем думаешь. Когда дети вместе с нами, со взрослой творческой командой создавали этот спектакль, они говорили о каких-то сокровенных вещах. У нас экран – один из действующих персонажей, когда там мини-интервью – мини-исповеди, и это дает такой достаточно сильный эффект, потому что родителям дети не могли этого сказать: о каких-то своих горестях, мечтах и переживаниях. 80 человек на сцене – это много. Сколько у вас участвует человек? Ирина Пушкарева:

Чуть больше. Дело в том, что мы с огромным удовольствием и благодарностью работаем и с детским хором, с 10-ой музыкальной школой искусств. Потрясающие детки. Они уже второй спектакль с нами, они замечательно поют. Это, конечно, очень яркое выразительное средство, от которого не откажешься, но их еще 40 человек, поэтому нас еще больше. Мне, например, не страшно. Я выросла на балетах Елизарьева и танцевала. У него труппа всегда больше 100 человек, поэтому в этом есть определенная красота, когда можно делать какие-то пластические комбинации, учитывая такую массовость.