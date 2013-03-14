Фольклорный праздник «Гуканне вясны» прошел 14 марта во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. В Минске 14 марта зазывали весну по народному обычаю. Фольклорный праздник «Гуканне вясны» прошел во Фрунзенском районе.

Чтобы растопить сугробы и вернуть солнце, участники акции пели обрядовые песни, украшали деревья и водили хороводы. Кульминацией гуляний стал запуск бумажных журавликов – вестников весны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Конопелько, начальник отдела культуры администрации Фрунзенского района:

Этот обряд мы проводим в нашем районе впервые, потому что всегда проводилась Масленица или Масленица вместе с «Гуканнем вясны». Но сегодня это чисто белорусский обряд, именно «Гуканне вясны», где девочки призывами приглашают весну прийти на нашу землю.