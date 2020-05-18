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Флешмобы и виртуальные выставки. В 2020 году День музеев отметят по-новому

18 мая 2020 08:24
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Новости Беларуси. В цифровом формате и через онлайн-трансляции. Именно так 18 мая отмечают свой профессиональный праздник музейные работники всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они рассчитывают, что ближе к осени обязательно встретят посетителей в экспозиционных залах, ну а пока в ход идут новые технологии.

Флешмобы и виртуальные выставки. В 2020 году День музеев отметят по-новому-1
Флешмобы и виртуальные выставки. В 2020 году День музеев отметят по-новому-2

Так, скучая по своим любознательным экскурсантам, их улыбкам и эмоциям, литературный музей Янки Купалы подготовил различные флешмобы и даже виртуальное открытие выставки, посвященной столетию Национального академического театра имени Янки Купалы.

Флешмобы и виртуальные выставки. В 2020 году День музеев отметят по-новому-4

Отдельно выделяется проект «36,6 #ДзякуйДоктар». Благодаря ему можно будет узнать истории дружбы литературного классика с докторами и услышать слова искренней благодарности тем, кто спасает человеческие жизни сегодня.

# Музеи

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