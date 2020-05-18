Флешмобы и виртуальные выставки. В 2020 году День музеев отметят по-новому

Новости Беларуси. В цифровом формате и через онлайн-трансляции. Именно так 18 мая отмечают свой профессиональный праздник музейные работники всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они рассчитывают, что ближе к осени обязательно встретят посетителей в экспозиционных залах, ну а пока в ход идут новые технологии.