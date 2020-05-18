Флешмобы и виртуальные выставки. В 2020 году День музеев отметят по-новому
Новости Беларуси. В цифровом формате и через онлайн-трансляции. Именно так 18 мая отмечают свой профессиональный праздник музейные работники всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они рассчитывают, что ближе к осени обязательно встретят посетителей в экспозиционных залах, ну а пока в ход идут новые технологии.
Так, скучая по своим любознательным экскурсантам, их улыбкам и эмоциям, литературный музей Янки Купалы подготовил различные флешмобы и даже виртуальное открытие выставки, посвященной столетию Национального академического театра имени Янки Купалы.
Отдельно выделяется проект «36,6 #ДзякуйДоктар». Благодаря ему можно будет узнать истории дружбы литературного классика с докторами и услышать слова искренней благодарности тем, кто спасает человеческие жизни сегодня.