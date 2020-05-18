Чтобы люди читали. Как поучаствовать в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана» и о чём должен быть видеоролик

Новости Беларуси. Году малой родины посвящается. 18 мая начался прием заявок для участия в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее начинающие сценаристы, операторы и режиссеры создавали мини-фильмы по произведениям военной тематики. В туре, посвященном 75-летию Великой Победы, участвовали 360 творческих работ. Теперь смена тематики и второй сезон конкурса. На этот раз 1,5-минутные видеоролики должны популяризировать книги белорусских авторов.