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Чтобы люди читали. Как поучаствовать в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана» и о чём должен быть видеоролик

18 мая 2020 08:13
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Новости Беларуси. Году малой родины посвящается. 18 мая начался прием заявок для участия в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы люди читали. Как поучаствовать в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана» и о чём должен быть видеоролик-1

Ранее начинающие сценаристы, операторы и режиссеры создавали мини-фильмы по произведениям военной тематики. В туре, посвященном 75-летию Великой Победы, участвовали 360 творческих работ.

Теперь смена тематики и второй сезон конкурса. На этот раз 1,5-минутные видеоролики должны популяризировать книги белорусских авторов.

Чтобы люди читали. Как поучаствовать в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана» и о чём должен быть видеоролик-4

Оценку результатам творческих поисков молодежи даст профессиональное жюри. Награждение победителей обоих сезонов конкурса запланировано на сентябрь во время Дня белорусской письменности, который в этом году пройдет в Белыничах.

# Год малой родины # Культура # Фотофакт

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