Чтобы люди читали. Как поучаствовать в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана» и о чём должен быть видеоролик

Новости Беларуси. Году малой родины посвящается. 18 мая начался прием заявок для участия в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Году малой родины посвящается. 18 мая начался прием заявок для участия в конкурсе буктрейлеров «Книга с экрана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее начинающие сценаристы, операторы и режиссеры создавали мини-фильмы по произведениям военной тематики. В туре, посвященном 75-летию Великой Победы, участвовали 360 творческих работ.
Теперь смена тематики и второй сезон конкурса. На этот раз 1,5-минутные видеоролики должны популяризировать книги белорусских авторов.
Оценку результатам творческих поисков молодежи даст профессиональное жюри. Награждение победителей обоих сезонов конкурса запланировано на сентябрь во время Дня белорусской письменности, который в этом году пройдет в Белыничах.