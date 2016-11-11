Финальным аккордом «Листопада» станет показ последнего фильма Анджея Вайды «Послеобразы»

Новости Беларуси. Считанные часы остаются до официального закрытия фестиваля «Листопад».

11 ноября вечером 23 по счету «Листопад» станет историей.

Имена победителей сразу по четырем номинациям уже традиционно назовут в кинотеатре «Москва»: игровое, документальное кино, конкурс фильмов для детской аудитории, а также Национальный смотр.Тогда же разрешится главная интрига — узнаем, кому достанется Гран-при — претендуют на этот громкий титул сразу 11 работ. В целом закрытие фестиваля, как обещают организаторы, пройдет с размахом.

Финальным аккордом станет показ картины Анджея Вайды «Послеобразы».

Это последний фильм польского мастера кино, рассказывающий о судьбе художника-авангардиста Владислава Стржеминского, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.