Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Минск в сопровождении супруги

Новости Беларуси. Президент Турции прибыл в Минск в сопровождении супруги. Эмине Эрдоган свой визит посвятила искусству и благотворительности.

Ее знакомство с Беларусью началось с посещения Национального художественного музея.

Первую леди Турции, а она настоящий ценитель искусства, поразила коллекция главной живописной сокровищницы нашей страны.

Ознакомившись с экспозиций, Эрдоган обсудила с директором музея возможность организации выставок турецкого искусства в Беларуси и белорусского в Турции.

Поводом для разговора стала картина Виктора Васнецова «Ковер-самолет», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.