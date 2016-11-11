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Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Минск в сопровождении супруги

11 ноября 2016 11:17
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Новости Беларуси. Президент Турции прибыл в Минск в сопровождении супруги. Эмине Эрдоган свой визит посвятила искусству и благотворительности.

Ее знакомство с Беларусью началось с посещения Национального художественного музея.

Первую леди Турции, а она настоящий ценитель искусства, поразила коллекция главной живописной сокровищницы  нашей  страны.

Ознакомившись с экспозиций, Эрдоган обсудила с директором музея возможность организации выставок турецкого искусства в Беларуси и белорусского в Турции.

Поводом для разговора стала картина Виктора Васнецова «Ковер-самолет», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Культура # Беларусь-Турция

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