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Наш Джастин Бибер: 13-летний Саша Миненок представит Беларусь на Детском Евровидении-2016

27 августа 2016 14:54
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Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» представит 13-летний Саша Миненок. Исполнитель стал победителем финала национального отбора.

Композиция, которая прозвучит осенью на Мальте, называется «Музыка моих побед». Она о стремлении юного артиста найти себя в музыке, о том, что он хотел бы посвятить свою жизнь сцене. В соцсетях Сашу называют «белорусским Джастином Бибером». Как относится молодой человек к такому сравнению, остается догадываться.

Несколько часов назад на своей страничке в социальной сети Саша Миненок обратился к поклонникам.

Исполнитель отметил: за его успехом стоит целая команда профессионалов.

Наш Джастин Бибер: 13-летний Саша Миненок представит Беларусь на Детском Евровидении-2016-1

Саша Миненок поет с 8-ми лет, занимается в Заслуженном коллективе Беларуси, театре эстрадной песни «Хвiлiнка» ДК МАЗ.

Мальчик – лауреат многих конкурсов, участник фестиваля «Детская Новая волна», обучался в академии Игоря Крутого.

# Культура # Фотофакт # Александр Миненок

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