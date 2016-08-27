Наш Джастин Бибер: 13-летний Саша Миненок представит Беларусь на Детском Евровидении-2016

Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» представит 13-летний Саша Миненок. Исполнитель стал победителем финала национального отбора.

Композиция, которая прозвучит осенью на Мальте, называется «Музыка моих побед». Она о стремлении юного артиста найти себя в музыке, о том, что он хотел бы посвятить свою жизнь сцене. В соцсетях Сашу называют «белорусским Джастином Бибером». Как относится молодой человек к такому сравнению, остается догадываться.

Несколько часов назад на своей страничке в социальной сети Саша Миненок обратился к поклонникам.

Исполнитель отметил: за его успехом стоит целая команда профессионалов.