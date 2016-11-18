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Достойная площадка для проведения мероприятий самого высокого уровня: в городе Береза Брестской области открылся новый Дом культуры

18 ноября 2016 13:24
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Новости Беларуси. В городе Береза Брестской области открылся новый Дом культуры. Строительство здания финансировалось областным бюджетом и обошлось в 7 миллионов рублей.

Теперь здесь разместятся хореографические и театральные студии, вокальные и хоровые коллективы. Дом культуры оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Одним словом, город получил достойную площадку для проведения культурно-развлекательных и торжественных мероприятий самого высокого уровня, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Культура # Государственная политика в области культуры

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