Достойная площадка для проведения мероприятий самого высокого уровня: в городе Береза Брестской области открылся новый Дом культуры

Новости Беларуси. В городе Береза Брестской области открылся новый Дом культуры. Строительство здания финансировалось областным бюджетом и обошлось в 7 миллионов рублей.

Теперь здесь разместятся хореографические и театральные студии, вокальные и хоровые коллективы. Дом культуры оснащен современным звуковым и световым оборудованием. Одним словом, город получил достойную площадку для проведения культурно-развлекательных и торжественных мероприятий самого высокого уровня, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.