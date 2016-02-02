Философский триллер «Я свободен!» 2 февраля откроет сезон юбилейных мероприятий в театре им. Я. Коласа в Витебске

Новости Беларуси. Неделя экспериментов на подмостках Витебска. Сезон юбилейных мероприятий в драматическом театре Якуба Коласа, которому в 2016 году исполняется 90 лет, сегодня, 2 февраля, открывает философский триллер «Я свободен!». Спектакли, музыкальные и поэтические вечера, которые пройдут на этой неделе, порадуют зрителей свежими идеями и необычным прочтением произведений зарубежных авторов.

В программе «Загадочные вариации» Эрика-Эммануэля Шмитта, а также любимые и ставшими многим родные строки Короткевича, Богдановича Пушкина, Вертинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.