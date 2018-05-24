«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»

Новости Беларуси. «Беларусьфильм» продолжает серию детско-юношеских фильмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялась презентация новой приключенческой кинокартины «Правила геймера», белорусского режиссера Игоря Четверикова. Зрителей ожидает удивительная история о настоящей дружбе с множеством загадок и приключений. Кинолента направлена пробудить интерес у юных зрителей к белорусской культуре и истории. Премьера картины состоится в столице 31 мая.

Валентин Залужный, автор сценария:

Это фильм о преодолении. Вот, допустим, «Правила геймера». Там есть такое правило, например, побеждают сильные духом, это то же самое, что терпение и труд – все перетрут. Это правило жизни. Хоть они в виртуальном смысле применяются (они адаптированные), но они работают.

Марк Нестер, актер:

На мой взгляд фильм получился очень интересным и завораживающим. Было очень много подготовок к съемкам. Например, у нас были подводные съемки к которым мы должны были готовиться. Тренировались в бассейнах, плавали, подныривали, научились задерживать дыхание на максимальное количество времени.

Работа над фильмом шла около года. Картина снималась в Минске в Несвижском замке, а также в Бобруйской крепости. Все главные роли исполняют подростки.