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«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»

24 мая 2018 07:13
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Новости Беларуси. «Беларусьфильм» продолжает серию детско-юношеских фильмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»-1

В Минске состоялась презентация новой приключенческой кинокартины «Правила геймера», белорусского режиссера Игоря Четверикова. Зрителей ожидает удивительная история о настоящей дружбе с множеством загадок и приключений. Кинолента направлена пробудить интерес у юных зрителей к белорусской культуре и истории.

Премьера картины состоится в столице 31 мая.

«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»-4

Валентин Залужный, автор сценария:
Это фильм о преодолении. Вот, допустим, «Правила геймера». Там есть такое правило, например, побеждают сильные духом, это то же самое, что терпение и труд – все перетрут. Это правило жизни. Хоть они в виртуальном смысле применяются (они адаптированные), но они работают.

«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»-7

Марк Нестер, актер:
На мой взгляд фильм получился очень интересным и завораживающим. Было очень много подготовок к съемкам. Например, у нас были подводные съемки к которым мы должны были готовиться. Тренировались в бассейнах, плавали, подныривали, научились задерживать дыхание на максимальное количество времени.

«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»-10

Работа над фильмом шла около года. Картина снималась в Минске в Несвижском замке, а также в Бобруйской крепости. Все главные роли исполняют подростки.

«Фильм получился очень интересным и завораживающим». «Беларусьфильм» презентовал новую картину «Правила геймера»-13

Ребята самостоятельно исполнили сложные трюки: катались на мотоцикле, снимались под водой и проваливались в подземелье.

# Беларусьфильм # Культура # Валентин Залужный # Марк Нестер # Фотофакт

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