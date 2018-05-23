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От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ

23 мая 2018 19:18
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Новости Беларуси. Ровно 200 лет назад начато строительство одного из самых известных архитектурных памятников Гомеля - так называемого «Охотничьего домика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особняк строился для летнего проживания канцлера Российской империи Николая Румянцева.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-1

Он известен как «Охотничий домик». Правда, почему за городскому особняку в стиле ампир закрепилось такое название, сегодня не скажут даже историки. По факту, это первый жилой каменный дом в Гомеле – летняя резиденция хозяина города – канцлера Российской империи Николая Румянцева.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-4

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-6

Получив во владения город над Сожем, граф начал строить здесь свой идеальный город, для чего снёс весь средневековый центр Гомеля. На месте деревянного замка вырос роскошный дворец с шикарным регулярным парком на месте древних посадов.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-9

Однако, жить во дворце Румянцев не собирался: это была статусная постройка для официальных мероприятий. Для жизни на живописном высоком берегу реки возвели зимний и летний дома.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-12

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-14

Александр Добриян, СТВ:
Правда, пожить во вновь отстроенном особняке Румянцеву не довелось. После его смерти все гомельское владение было заложено в государственную казну и дом, как бы сейчас сказали, стал служебным жильем для чиновников. С середины 19 века до самой революции здесь жили представители одного известного рода Крушевских. Мужчины из этой семьи назначались на должности в плоть до городского головы.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-17

Советская власть приспособила роскошный особняк под оперативные нужды нового общества. Из бывшего дворянского гнезда понеслись по радиоволнам передовые идеи коммунизма. 

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-20

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-22

Анастасия Ропот, главный хранитель фондов музея Гомеля:
А вот это - колыбель радио и телевидения в Гомеле и Гомельской области. На протяжении 20 века в этой комнате находилась радиостудия, которая вела вещание не только на Гомель, но и на всю область.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-25

Интересно, что прямо за стеной радиостудии продолжали жить люди, здесь же находились различные комитеты, совет ветеранов и фельдъегерская служба. 

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-28

Удивительно, но все лихолетья двадцатого с войнами и революциями «Охотничий домик» пережил фактически в неизменном виде: он уцелел даже в Великую Отечественную, когда львиная часть города лежала в руинах.

От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ-31

Вот уже четверть века особняк знакомит всех желающих с историей Гомеля. Прохладные залы летнего дома Румянцева отлично подходят для хранения музейных раритетов.

# Архитектура # Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Анастасия Ропот # Фотофакт

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