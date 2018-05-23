От графских покоев до первой радиостудии Гомеля. Судьба незаурядного дома – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Ровно 200 лет назад начато строительство одного из самых известных архитектурных памятников Гомеля - так называемого «Охотничьего домика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особняк строился для летнего проживания канцлера Российской империи Николая Румянцева.

Он известен как «Охотничий домик». Правда, почему за городскому особняку в стиле ампир закрепилось такое название, сегодня не скажут даже историки. По факту, это первый жилой каменный дом в Гомеле – летняя резиденция хозяина города – канцлера Российской империи Николая Румянцева.

Получив во владения город над Сожем, граф начал строить здесь свой идеальный город, для чего снёс весь средневековый центр Гомеля. На месте деревянного замка вырос роскошный дворец с шикарным регулярным парком на месте древних посадов.

Однако, жить во дворце Румянцев не собирался: это была статусная постройка для официальных мероприятий. Для жизни на живописном высоком берегу реки возвели зимний и летний дома.

Александр Добриян, СТВ:

Правда, пожить во вновь отстроенном особняке Румянцеву не довелось. После его смерти все гомельское владение было заложено в государственную казну и дом, как бы сейчас сказали, стал служебным жильем для чиновников. С середины 19 века до самой революции здесь жили представители одного известного рода Крушевских. Мужчины из этой семьи назначались на должности в плоть до городского головы.

Советская власть приспособила роскошный особняк под оперативные нужды нового общества. Из бывшего дворянского гнезда понеслись по радиоволнам передовые идеи коммунизма.

Анастасия Ропот, главный хранитель фондов музея Гомеля:

А вот это - колыбель радио и телевидения в Гомеле и Гомельской области. На протяжении 20 века в этой комнате находилась радиостудия, которая вела вещание не только на Гомель, но и на всю область.

Интересно, что прямо за стеной радиостудии продолжали жить люди, здесь же находились различные комитеты, совет ветеранов и фельдъегерская служба.

Удивительно, но все лихолетья двадцатого с войнами и революциями «Охотничий домик» пережил фактически в неизменном виде: он уцелел даже в Великую Отечественную, когда львиная часть города лежала в руинах.