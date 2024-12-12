Фильм «Чёрный замок» вышел в массовый прокат

О долгожданной кинопремьере. В массовый прокат вышел фильм «Черный замок», основанный на романе классика белорусской литературы – Владимира Короткевича. В Витебске премьерный показ состоялся в «Доме кино», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сюжету главный герой, молодой профессор Антон Космич, попадает в беду после того, как в его руках оказывается старинное Евангелие, принадлежавшее знаменитому роду. Чтобы спасти себя и разгадать тайны минувших лет, он отправляется в Ольшаны. Параллельно развиваются события в прошлом, которые связаны с загадками настоящего.

Подход, который был выбран режиссерами, то есть это переплетение реальности и событий прошлого, безусловно, имеет свои плюсы. Потому что, как я сказал ранее, это переплетение историй прошлого и сегодняшнего. Без прошлого нет будущего.