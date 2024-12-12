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Фильм «Чёрный замок» вышел в массовый прокат

12 декабря 2024 17:16
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О долгожданной кинопремьере. В массовый прокат вышел фильм «Черный замок», основанный на романе классика белорусской литературы – Владимира Короткевича. В Витебске премьерный показ состоялся в «Доме кино», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Чёрный замок» вышел в массовый прокат-2

По сюжету главный герой, молодой профессор Антон Космич, попадает в беду после того, как в его руках оказывается старинное Евангелие, принадлежавшее знаменитому роду. Чтобы спасти себя и разгадать тайны минувших лет, он отправляется в Ольшаны. Параллельно развиваются события в прошлом, которые связаны с загадками настоящего.

Фильм «Чёрный замок» вышел в массовый прокат-4

Подход, который был выбран режиссерами, то есть это переплетение реальности и событий прошлого, безусловно, имеет свои плюсы. Потому что, как я сказал ранее, это переплетение историй прошлого и сегодняшнего. Без прошлого нет будущего.

Фильм «Чёрный замок» вышел в массовый прокат-6

Раиса Грибович, ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:
Я спадзяюся, што гэта будзе цікава. Таму што гэта маладая энергія відаць і заўседы жыцце рухаецца наперад. Я хачу, каб гэта прэм'ера была цікавая для усіх. Прыходзьце у кінатэатры.

Напомним, «Черный замок» – картина совместного производства Беларуси и России. Съемки проходили в прошлом году в павильонах киностудии «Беларусьфильм» и в разных городах под открытым небом. С 16 января фильм покажут в районных центрах культуры, а также в агрогородках нашей страны.

# Киностудия «Беларусьфильм» # Кино

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