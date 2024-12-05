Прямой эфир

В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Россией в сфере культуры

05 декабря 2024 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще один шаг в укреплении взаимодействия. В театральных и киноафишах Беларуси и России станет больше совместных проектов. Этому призвано способствовать соглашение, которое сегодня подписали в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Россией в сфере культуры-2

В Союзном государстве пока нет регулярного производства общих фильмов и спектаклей. А ведь искусство – это инструмент не только просвещения, но и воспитания подрастающего поколения. Поэтому укрепление сотрудничества в этой сфере особенно необходимо. 

В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Россией в сфере культуры-4

Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России:
Нас объединяет литература, нас объединяет язык, который очень близок, но мы вместе всегда, поэтому и прежде всего нас объединяет наше будущее. И будущее это будет успешным. Мне кажется, у нас столько перспектив развития, столько задач и целей стоит перед нами, здесь невероятно талантливые люди, все заинтересованы в том, чтобы творчество таких великих творческих стран, как Россия и Беларусь, процветало и зрители были довольны.

В рамках встречи также прошло заседание круглого стола. Специалисты из Беларуси и России обсудили вопросы роли театра и кино в формировании духовно-нравственных ценностей общества. 

# Владимир Машков # Союзное государство

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко представил коллективу Минкульта нового руководителя
02 декабря 2024 17:08

Игорь Петришенко представил коллективу Минкульта нового руководителя

Исцеление искусством. В Минске открылась выставка «Палитра возможностей» авторов с инвалидностью
23 ноября 2024 13:12

Исцеление искусством. В Минске открылась выставка «Палитра возможностей» авторов с инвалидностью

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого
20 ноября 2024 08:56

Богатое культурное наследие. Выставка о белорусском кино проходит в галерее Михаила Савицкого