В Минске подписали соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Россией в сфере культуры

Еще один шаг в укреплении взаимодействия. В театральных и киноафишах Беларуси и России станет больше совместных проектов. Этому призвано способствовать соглашение, которое сегодня подписали в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Союзном государстве пока нет регулярного производства общих фильмов и спектаклей. А ведь искусство – это инструмент не только просвещения, но и воспитания подрастающего поколения. Поэтому укрепление сотрудничества в этой сфере особенно необходимо.

Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России:

Нас объединяет литература, нас объединяет язык, который очень близок, но мы вместе всегда, поэтому и прежде всего нас объединяет наше будущее. И будущее это будет успешным. Мне кажется, у нас столько перспектив развития, столько задач и целей стоит перед нами, здесь невероятно талантливые люди, все заинтересованы в том, чтобы творчество таких великих творческих стран, как Россия и Беларусь, процветало и зрители были довольны.

В рамках встречи также прошло заседание круглого стола. Специалисты из Беларуси и России обсудили вопросы роли театра и кино в формировании духовно-нравственных ценностей общества.