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Уникальная выставка открылась в Минске, объединившая белорусские памятники православия за 10 веков

25 июля 2013 17:13
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«В лучах веры христианской»  - в Минске открылась уникальная экспозиция 25 июля. Она объединила белорусские памятники православия, начиная с Х заканчивая ХХ веком.

Сотни экспонатов разделили на три блока. Первый посвящён таинству Крещения. Его — жемчужина уникальная коллекция нательных крестиков.

Во втором блоке предметы церковного быта: литургическая утварь, богослужебные книги и священническое облачение.

А третий посвящён монастырям.  Кроме того, на выставке представлены и редкие иконы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Фликоп, куратор выставки, научный сотрудник ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:
Акрамя праваслаўных прадметаў у нас прадстаўлены творы, якія мы спецыяльна прывезлі дзеля выставы. Гэта цыкл з 12 абразоў на сюжэты Хрыстовых пакутаў. Гэтыя абразы мы прывезлі з сабора Нараджэння Маці Божай горада Глыбокае. Яны ніколі раней не прадстаўляліся перад шырокай грамадскасцю і былі знаёмы толькі прыхаджанам храма.

Олег Рыжков, директор ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»:
Вообще это совместный проект, в котором участвовали Национальный исторический музей, церковь, и с помощью Национального художественного музея мы смогли кое-какие иконы отреставрировать. 

# Культура # Религия # Выставки в Минске

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