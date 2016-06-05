Фестиваль национальных культур в Гродно 5 июня закроет праздничный концерт и огненно-световое шоу

Новости Беларуси. Жизнь в ритме карнавала. В Гродно – финальный день на Республиканском фестивале национальных культур. Гости областного центра уже с утра окунулись во все многоцветие праздника народов, представители которых проживают в Беларуси.

Сегодня для них подготовлены концерты, выставки, пленэры, конкурсные и игровые программы. Каждый желающий может продегустировать кухню народов мира. Всего на фестиваль приехали представители 37 национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Сиппов, участник XI Республиканском фестивале национальных культур:

Мы представляем культуру татаро-башкир. На мне национальный башкирский костюм. В фестивале мы участвуем уже второй раз. Были в позапрошлом году – очень понравилось. И приехали сегодня.

Гаухар Абулханрова, участник XI Республиканском фестивале национальных культур:

Здесь очень дружно! У нас тут казахская диаспора. Здесь себя чувствуешь, как будто на Родине, особенно, когда такие масштабные праздники проходят.

Мерхинисо Антипорович, участник XI Республиканском фестивале национальных культур:

Приглашаем! Приходите и посмотрите на наши танцы, пляски!

Ирина и Павел Новиковы, гости XI Республиканском фестивале национальных культур:

На этот праздник, сколько он существует, мы приходим. Послушать музыку, на людей посмотреть и себя показать! Праздник должен быть и в душе, и вокруг! Нужно создавать настроение и себе!

Сегодня для жителей Гродно и гостей города до полуночи снова будет звучать музыка. А завершиться красочный фестиваль концертом с участием известных исполнителей и огненно-световым перформансом.